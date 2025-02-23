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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Китай отрицает обвинения Австралии относительно военно-морских учений в Тихом океане

Китай отрицает обвинения Австралии относительно военно-морских учений в Тихом океане

Киев  •  УНН

 • 4094 просмотра

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Минобороны Китая отвергло обвинения Австралии относительно недостаточного информирования о военных учениях в международных водах. Новая Зеландия подтвердила наблюдение за китайскими военно-морскими силами в регионе.

Представитель Министерства обороны Китая У Цянь прокомментировал карги Австралии на недавние китайские военно-морские учения с боевой стрельбой в международных водах между Австралией и Новой Зеландией, назвав их "раздутыми" и "не соответствующими действительности". Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали 

Министр обороны Австралии Ричард Марлес накануне выразил обеспокоенность тем, что Китай недостаточно проинформировал о проведении учений, что заставило авиакомпании менять маршруты рейсов. По его словам, Пекин не предоставил удовлетворительных объяснений относительно своей военной активности в регионе.

В сообщении Министерства обороны Китая Цянь заявил, что Китай заранее неоднократно публиковал уведомления о безопасности и что его действия соответствуют международному праву и не влияют на безопасность полетов авиации.

"Австралия, прекрасно это зная, выдвинула необоснованные обвинения против Китая и намеренно раздула ситуацию", - говорится в посте Цяня. "Мы глубоко удивлены и крайне недовольны".

В то же время, Новая Зеландия заявила в субботу, что также наблюдала, как китайские военно-морские силы второй день подряд проводят учения с боевой стрельбой, и что она следит за китайским флотом.

Китай поддержал инициативу Трампа по переговорам с рф о прекращении войны в Украине21.02.25, 03:47 • 30706 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

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