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Китай заперечив звинувачення Австралії щодо військово-морських навчань у Тихому океані

Китай заперечив звинувачення Австралії щодо військово-морських навчань у Тихому океані

Київ • УНН

 • 30108 перегляди

Міноборони Китаю відкинуло звинувачення Австралії щодо недостатнього інформування про військові навчання в міжнародних водах. Нова Зеландія підтвердила спостереження за китайськими військово-морськими силами в регіоні.

Представник Міністерства оборони Китаю У Цянь прокоментував карги Австралії на нещодавні китайські військово-морські навчання з бойовою стрільбою в міжнародних водах між Австралією та Новою Зеландією, назвавши їх "роздутими" та "не відповідними до дійсності". Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі 

Міністр оборони Австралії Річард Марлес напередодні висловив занепокоєння тим, що Китай недостатньо поінформував про проведення навчань, що змусило авіакомпанії змінювати маршрути рейсів. За його словами, Пекін не надав задовільних пояснень щодо своєї військової активності в регіоні.

У повідомленні Міністерства оборони Китаю Цянь заявив, що Китай заздалегідь неодноразово публікував повідомлення про безпеку і що його дії відповідають міжнародному праву і не впливають на безпеку польотів авіації.

"Австралія, прекрасно це знаючи, висунула необґрунтовані звинувачення проти Китаю і навмисно роздула ситуацію", - йдеться в пості Цяня. "Ми глибоко здивовані і вкрай незадоволені".

Водночас, Нова Зеландія заявила в суботу, що також спостерігала, як китайські військово-морські сили другий день поспіль проводять навчання з бойовою стрільбою, і що вона стежить за флотом китайських.

Китай підтримав ініціативу Трампа щодо переговорів з рф про припинення війни в Україні21.02.25, 03:47 • 31641 перегляд

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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