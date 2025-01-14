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Китайські нафтові компанії терміново скуповують нафту через санкції проти рф

Китайські нафтові компанії терміново скуповують нафту через санкції проти рф

Київ • УНН

 • 28138 перегляди

Державні китайські нафтові компанії масово закуповують сиру нафту з Близького Сходу та інших регіонів. Це відбувається через побоювання перебоїв поставок після нових санкцій проти рф та Ірану.

Державні китайські нафтові компанії й НПЗ скуповують  вантажі сирої нафти з Близького Сходу та інших країн, готуючись до можливих перебоїв поставок через останні санкції проти рф та Ірану. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Деталі 

Компанії, включно з Cnooc, Shandong Yulong Petrochemical Co і Jiangsu Eastern Shenghong Co, надсилають термінові запити на купівлю нафти для оперативного постачання, повідомили трейдери у вівторок, додавши, що розглядаються різні сорти нафти з Близького Сходу, з Африки та Америки. За їхніми словами, особливо мають попит вантажі на лютий.

Дії деяких найбільших китайських покупців нафти викликані побоюваннями, що невеликі приватні нафтопереробні підприємства, які й так перебувають під тиском, можуть бути змушені знизити операційні ставки та скоротити виробництво пального, якщо у них більше не буде доступу до російської та іранської нафти за зниженою ціною. 

Індія відмовиться від нафтових танкерів, які потрапили під нові санкції США через перевезення для рф - Bloomberg13.01.25, 16:30 • 34181 перегляд

Якщо дрібні гравці зазнають невдачі, більші державні нафтопереробні компанії, як очікується, повинні будуть втрутитися, щоб запобігти дефіциту палива, такого як дизельне паливо, на внутрішньому ринку, забираючи частку ринку, але гарантуючи енергетичну безпеку, що є головною проблемою для Пекіна.

Доповнення 

Останні санкції Вашингтона зачіпає понад 180 танкерів і деякі з найбільших російських виробників нафти. Ці заходи позначилися на азіатському нафтовому ринку: покупці, вантажовідправники і портові оператори намагаються впоратися з наслідками. Деякі судна, що потрапили під санкції і перевозили російську нафту в Шаньдун, вже почали простоювати або ставати на якір біля берегів Китаю, поки вантажовідправники обмірковують свої подальші дії.

Інтерес китайських імпортерів до спотових закупівель нафти поступово посилювався протягом останніх двох місяців, після того як Іран підвищив ціни пропозиції на свою нафту. Але цього тижня гострота ситуації зросла санкцій США, які спрямовані безпосередньо проти "тіньового флоту", що займається перевезенням важливих вантажів по всьому світу, зазначає Bloomberg.

Нові санкції США проти рф підняли ціни на нафту до 4-місячного рекорду13.01.25, 09:24 • 29039 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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