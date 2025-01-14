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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Китайские нефтяные компании срочно скупают нефть из-за санкций против рф

Китайские нефтяные компании срочно скупают нефть из-за санкций против рф

Киев  •  УНН

 • 5168 просмотра

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Государственные китайские нефтяные компании массово закупают сырую нефть с Ближнего Востока и других регионов. Это происходит из-за опасений перебоев поставок после новых санкций против рф и Ирана.

Государственные китайские нефтяные компании и НПЗ скупают  грузы сырой нефти с Ближнего Востока и других стран, готовясь к возможным перебоям поставок из-за последних санкций против рф и Ирана. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали 

Компании, включая Cnooc, Shandong Yulong Petrochemical Co и Jiangsu Eastern Shenghong Co, присылают срочные запросы на покупку нефти для оперативной поставки, сообщили трейдеры во вторник, добавив, что рассматриваются различные сорта нефти с Ближнего Востока, из Африки и Америки. По их словам, особенно пользуются спросом грузы на февраль.

Действия некоторых крупнейших китайских покупателей нефти вызваны опасениями, что небольшие частные нефтеперерабатывающие предприятия, которые и так находятся под давлением, могут быть вынуждены снизить операционные ставки и сократить производство топлива, если у них больше не будет доступа к российской и иранской нефти по сниженной цене. 

Индия откажется от нефтяных танкеров, которые попали под новые санкции США из-за перевозок для рф - Bloomberg13.01.25, 16:30 • 27398 просмотров

Если мелкие игроки потерпят неудачу, более крупные государственные нефтеперерабатывающие компании, как ожидается, должны будут вмешаться, чтобы предотвратить дефицит топлива, такого как дизельное топливо, на внутреннем рынке, забирая долю рынка, но гарантируя энергетическую безопасность, что является главной проблемой для Пекина.

Дополнение 

Последние санкции Вашингтона затрагивает более 180 танкеров и некоторые из крупнейших российских производителей нефти. Эти меры сказались на азиатском нефтяном рынке: покупатели, грузоотправители и портовые операторы пытаются справиться с последствиями. Некоторые суда, попавшие под санкции и перевозившие российскую нефть в Шаньдун, уже начали простаивать или становиться на якорь у берегов Китая, пока грузоотправители обдумывают свои дальнейшие действия.

Интерес китайских импортеров к спотовым закупкам нефти постепенно усиливался в течение последних двух месяцев, после того как Иран повысил цены предложения на свою нефть. Но на этой неделе острота ситуации возросла санкций США, которые направлены непосредственно против "теневого флота", занимающегося перевозкой важных грузов по всему миру, отмечает Bloomberg.

Новые санкции США против рф подняли цены на нефть до 4-месячного рекорда13.01.25, 09:24 • 24917 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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