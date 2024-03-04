Китай вважає переговори єдиним способом припинення війни Росії з країною
Київ • УНН
Китай розглядає переговори як єдиний шлях до припинення бойових дій в Україні, про що заявило Міністерство закордонних справ Китаю після переговорів у Москві між спеціальним представником Китаю з питань України та заступником міністра закордонних справ Росії.
Після дипломатичних переговорів у Москві в суботу ввечері міністерство закордонних справ Китаю заявило в неділю, що переговори будуть єдиним способом припинити бойові дії в Україні. Про це пише The Guardian із посиланням на повідомлення МЗС Китаю, передає УНН.
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Спеціальний представник Китаю з питань України Лі Хуей і заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін провели в суботу ввечері переговори з високопоставленими російськими дипломатами. Це був перший етап європейської подорожі, під час якої Хуей також відвідає Брюссель, Польщу, Німеччину та Францію.
У звіті, опублікованому в неділю вранці, міністерство закордонних справ Китаю заявило, що спеціальний представник Лі Хуей і заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін погодилися, що переговори є єдиним способом припинити бойові дії в Україні.
Китай готовий продовжувати свої зусилля щодо сприяння мирним переговорам, виступати посередником і досягати консенсусу між Росією, Україною та іншими відповідними сторонами, а також сприяти остаточному політичному врегулюванню кризи в Україні
Поїздка Лі стала другою з травня минулого року і відбулася в той момент, коли Київ домагається участі Пекіна в мирних переговорах, які Швейцарія намагається організувати цієї весни, повідомляє AP. Китай заявляє про нейтралітет у війні Росії проти України, але підтримує тісні зв'язки з Москвою.
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