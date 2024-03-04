Китай считает переговоры единственным способом прекращения войны России со страной
Киев • УНН
Китай рассматривает переговоры как единственный путь к прекращению боевых действий в Украине, о чем заявило Министерство иностранных дел Китая после переговоров в Москве между специальным представителем Китая по вопросам Украины и заместителем министра иностранных дел России.
После дипломатических переговоров в Москве в субботу вечером министерство иностранных дел Китая заявило в воскресенье, что переговоры будут единственным способом прекратить боевые действия в Украине. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на сообщение МИД Китая, передает УНН.
Детали
Специальный представитель Китая по вопросам Украины Ли Хуэй и заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин провели в субботу вечером переговоры с высокопоставленными российскими дипломатами. Это был первый этап европейского путешествия, во время которого Хуэй также посетит Брюссель, Польшу, Германию и Францию.
В отчете, опубликованном в воскресенье утром, министерство иностранных дел Китая заявило, что специальный представитель Ли Хуэй и заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин согласились, что переговоры являются единственным способом прекратить боевые действия в Украине.
Китай готов продолжать свои усилия по содействию мирным переговорам, выступать посредником и достигать консенсуса между Россией, Украиной и другими соответствующими сторонами, а также способствовать окончательному политическому урегулированию кризиса в Украине
Поездка Ли стала второй с мая прошлого года и состоялась в тот момент, когда Киев добивается участия Пекина в мирных переговорах, которые Швейцария пытается организовать этой весной, сообщает AP. Китай заявляет о нейтралитете в войне России против Украины, но поддерживает тесные связи с Москвой.
"Ядерную войну невозможно выиграть или вести": Китай ответил на ядерные запугивания путина1 марта 2024, 10:33 • 54609 просмотров
Китай считает переговоры единственным способом прекращения войны России со страной
Китай рассматривает переговоры как единственный путь к прекращению боевых действий в Украине, о чем заявило Министерство иностранных дел Китая после переговоров в Москве между специальным представителем Китая по вопросам Украины и заместителем министра иностранных дел России.
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