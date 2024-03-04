Китай считает переговоры единственным способом прекращения войны России со страной

После дипломатических переговоров в Москве в субботу вечером министерство иностранных дел Китая заявило в воскресенье, что переговоры будут единственным способом прекратить боевые действия в Украине. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на сообщение МИД Китая, передает УНН.

Детали

Специальный представитель Китая по вопросам Украины Ли Хуэй и заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин провели в субботу вечером переговоры с высокопоставленными российскими дипломатами. Это был первый этап европейского путешествия, во время которого Хуэй также посетит Брюссель, Польшу, Германию и Францию.

В отчете, опубликованном в воскресенье утром, министерство иностранных дел Китая заявило, что специальный представитель Ли Хуэй и заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин согласились, что переговоры являются единственным способом прекратить боевые действия в Украине.

Китай готов продолжать свои усилия по содействию мирным переговорам, выступать посредником и достигать консенсуса между Россией, Украиной и другими соответствующими сторонами, а также способствовать окончательному политическому урегулированию кризиса в Украине заявило министерство иностранных дел Китая в зачитывании итогов встречи.

Поездка Ли стала второй с мая прошлого года и состоялась в тот момент, когда Киев добивается участия Пекина в мирных переговорах, которые Швейцария пытается организовать этой весной, сообщает AP. Китай заявляет о нейтралитете в войне России против Украины, но поддерживает тесные связи с Москвой.

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