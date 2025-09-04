Китай таємно озброює росію - The Telegraph
Китайські компанії постачали деталі та матеріали на суму щонайменше 55 мільйонів євро російським фірмам, які перебувають під санкціями за виробництво дронів. Майже чверть цих поставок надійшла компаніям, пов'язаним із виробництвом іранських дронів-камікадзе "Шахед".
Зазначається, що майже чверть вартості цих поставок - на 12,5 млн євро - було надіслано російським компаніям, пов'язаним із виробництвом іранських дронів-камікадзе "Шахед", що діють в особливій економічній зоні в місті Алабуга.
Серед товарів, що безпосередньо експортуються Китаєм до росії, є авіаційні двигуни, мікрочіпи, металеві сплави, об'єктиви для камер, скловолокно, емульсійні сполучні речовини для скловолокна та вуглецеві волокна – усі ключові компоненти для виробництва безпілотників, які щоночі спричинюють хаос в Україні.
Аналітики зазначають, що співпраця москви та Пекіна має стратегічний характер, адже обидві країни зацікавлені у взаємній підтримці та не готові допустити поразки одна одної. При цьому, попри ризик вторинних санкцій, Китай продовжує нарощувати торгівлю з росією, яка у 2024 році сягнула рекордних понад чверть трильйона доларів.
Верховна представниця ЄС Кая Каллас назвала спільну зустріч лідерів Китаю, Північної Кореї та Росії у Пекіні "прямим викликом" міжнародній системі. Вона охарактеризувала це як побудову "антизахідного світового порядку".
