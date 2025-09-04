Китай таємно озброює росію - The Telegraph

Китайські компанії безпосередньо постачали деталі та матеріали на суму щонайменше 55 мільйонів євро російським фірмам, які перебувають під санкціями за виробництво дронів, у період із 2023 до 2024 року, коли москва будувала масштабну логістичну інфраструктуру для своєї внутрішньої програми дронів. Про це повідомляє The Telegraph, інформує УНН.

Зазначається, що майже чверть вартості цих поставок - на 12,5 млн євро - було надіслано російським компаніям, пов'язаним із виробництвом іранських дронів-камікадзе "Шахед", що діють в особливій економічній зоні в місті Алабуга.

Серед товарів, що безпосередньо експортуються Китаєм до росії, є авіаційні двигуни, мікрочіпи, металеві сплави, об'єктиви для камер, скловолокно, емульсійні сполучні речовини для скловолокна та вуглецеві волокна – усі ключові компоненти для виробництва безпілотників, які щоночі спричинюють хаос в Україні.