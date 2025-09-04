Китай тайно вооружает Россию - The Telegraph

Китайские компании напрямую поставили деталей и материалов на сумму не менее 55 миллионов евро российским фирмам, находящимся под санкциями за производство дронов, в период с 2023 по 2024 год, когда Москва строила масштабную логистическую инфраструктуру для своей внутренней программы дронов. Об этом сообщает The Telegraph, информирует УНН.

Отмечается, что почти четверть стоимости этих поставок - на 12,5 млн евро - была отправлена российским компаниям, связанным с производством иранских дронов-камикадзе "Шахед", действующих в особой экономической зоне в городе Алабуга.

Среди товаров, непосредственно экспортируемых Китаем в Россию, есть авиационные двигатели, микрочипы, металлические сплавы, объективы для камер, стекловолокно, эмульсионные связующие вещества для стекловолокна и углеродные волокна – все ключевые компоненты для производства беспилотников, которые каждую ночь вызывают хаос в Украине.