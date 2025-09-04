Китай тайно вооружает Россию - The Telegraph
Киев • УНН
Китайские компании поставили деталей и материалов на сумму не менее 55 миллионов евро российским фирмам, находящимся под санкциями за производство дронов. Почти четверть этих поставок поступила компаниям, связанным с производством иранских дронов-камикадзе «Шахед».
Китайские компании напрямую поставили деталей и материалов на сумму не менее 55 миллионов евро российским фирмам, находящимся под санкциями за производство дронов, в период с 2023 по 2024 год, когда Москва строила масштабную логистическую инфраструктуру для своей внутренней программы дронов. Об этом сообщает The Telegraph, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что почти четверть стоимости этих поставок - на 12,5 млн евро - была отправлена российским компаниям, связанным с производством иранских дронов-камикадзе "Шахед", действующих в особой экономической зоне в городе Алабуга.
Среди товаров, непосредственно экспортируемых Китаем в Россию, есть авиационные двигатели, микрочипы, металлические сплавы, объективы для камер, стекловолокно, эмульсионные связующие вещества для стекловолокна и углеродные волокна – все ключевые компоненты для производства беспилотников, которые каждую ночь вызывают хаос в Украине.
Аналитики отмечают, что сотрудничество Москвы и Пекина носит стратегический характер, ведь обе страны заинтересованы во взаимной поддержке и не готовы допустить поражения друг друга. При этом, несмотря на риск вторичных санкций, Китай продолжает наращивать торговлю с Россией, которая в 2024 году достигла рекордных более четверти триллиона долларов.
Напомним
Верховный представитель ЕС Кая Каллас назвала совместную встречу лидеров Китая, Северной Кореи и России в Пекине "прямым вызовом" международной системе. Она охарактеризовала это как построение "антизападного мирового порядка".
Коваленко напомнил о кровавом конфликте СССР и Китая, сравнив его с современными отношениями Пекина и Москвы03.09.25, 17:04 • 2330 просмотров