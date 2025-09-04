$41.360.01
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
Сегодня или на днях: Зеленский анонсировал разговор с Трампом
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФ
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Китай тайно вооружает Россию - The Telegraph

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Китайские компании поставили деталей и материалов на сумму не менее 55 миллионов евро российским фирмам, находящимся под санкциями за производство дронов. Почти четверть этих поставок поступила компаниям, связанным с производством иранских дронов-камикадзе «Шахед».

Китай тайно вооружает Россию - The Telegraph

Китайские компании напрямую поставили деталей и материалов на сумму не менее 55 миллионов евро российским фирмам, находящимся под санкциями за производство дронов, в период с 2023 по 2024 год, когда Москва строила масштабную логистическую инфраструктуру для своей внутренней программы дронов. Об этом сообщает The Telegraph, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что почти четверть стоимости этих поставок - на 12,5 млн евро - была отправлена российским компаниям, связанным с производством иранских дронов-камикадзе "Шахед", действующих в особой экономической зоне в городе Алабуга.

Среди товаров, непосредственно экспортируемых Китаем в Россию, есть авиационные двигатели, микрочипы, металлические сплавы, объективы для камер, стекловолокно, эмульсионные связующие вещества для стекловолокна и углеродные волокна – все ключевые компоненты для производства беспилотников, которые каждую ночь вызывают хаос в Украине.

- говорится в статье.

Аналитики отмечают, что сотрудничество Москвы и Пекина носит стратегический характер, ведь обе страны заинтересованы во взаимной поддержке и не готовы допустить поражения друг друга. При этом, несмотря на риск вторичных санкций, Китай продолжает наращивать торговлю с Россией, которая в 2024 году достигла рекордных более четверти триллиона долларов.

Напомним

Верховный представитель ЕС Кая Каллас назвала совместную встречу лидеров Китая, Северной Кореи и России в Пекине "прямым вызовом" международной системе. Она охарактеризовала это как построение "антизападного мирового порядка".

Коваленко напомнил о кровавом конфликте СССР и Китая, сравнив его с современными отношениями Пекина и Москвы03.09.25, 17:04 • 2330 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаНовости Мира
Владимир Путин
Ежедневная газета "Дейли Телеграф"
Пекин
Шахед-136
Европейский Союз
Северная Корея
Си Цзиньпин
Китай
Украина