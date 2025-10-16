Китай систематично зламував секретні урядові системи Великої Британії понад 10 років - Вloomberg
Китай протягом понад десятиліття отримував доступ до секретних урядових систем Великої Британії, зламуючи документи низького та середнього рівня секретності. Серед отриманих даних були конфіденційні документи щодо формулювання урядової політики та дипломатична переписка.
Деталі
Зазначається, що серед отриманих даних були конфіденційні документи щодо формулювання урядової політики, приватні повідомлення та дипломатична переписка.
Одне з компрометаційних діянь стосувалося центру обробки даних у Лондоні, який використовувався для зберігання конфіденційної урядової інформації, яка була продана організації, пов'язаній з Китаєм, коли консерватори були при владі, що свідчить про серйозні проблеми безпеки
Водночас речник британського уряду заявив, що надсекретна інформація, що потребує найвищого рівня захисту, залишалася недоторканою попри нескінченні спроби Китаю отримати доступ до британських урядових мереж.
У свою чергу екс-керівник апарату прем’єр-міністра Бориса Джонсона Домінік Каммінгс зазначив, що "величезні обсяги даних, класифікованих як надзвичайно секретні, були скомпрометовані".
