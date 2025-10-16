Китай систематично зламував секретні урядові системи Великої Британії понад 10 років - Вloomberg

$41.750.14
48.240.10
ukenru
Ексклюзив
15 жовтня, 18:12 • 17139 перегляди
На Київщині Lexus збив лося: водій загинув, пасажир у тяжкому станіVideo
15 жовтня, 10:41 • 38389 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Ексклюзив
15 жовтня, 10:14 • 44677 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
15 жовтня, 09:25 • 37632 перегляди
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо
15 жовтня, 09:00 • 36862 перегляди
Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака
15 жовтня, 08:32 • 27261 перегляди
Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографікаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 08:03 • 20500 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
15 жовтня, 07:49 • 18476 перегляди
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз
Ексклюзив
15 жовтня, 07:17 • 40870 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
15 жовтня, 07:08 • 40689 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.2м/с
88%
755мм
Популярнi новини
Зустріч глави ОБСЄ та прем'єра Грузії скасували: хто передумав і до чого тут мітинги15 жовтня, 17:10 • 4362 перегляди
"Аляскінський процес" не завершено: лавров розповів, на що чекає рф15 жовтня, 17:34 • 8222 перегляди
Суд продовжив досудове розслідування у справі Магомедрасулових до січня 2026 року15 жовтня, 17:44 • 2634 перегляди
російські безпілотники атакували Ніжин: є влучання та поранені15 жовтня, 18:28 • 3542 перегляди
Третя штурмова бригада відреагувала на інформацію про затримання на Тернопільщині, ймовірно, їхніх бійців: готові до співпраці з поліцією15 жовтня, 19:20 • 3876 перегляди
Публікації
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo15 жовтня, 11:45 • 31973 перегляди
Польща ліквідує Центральне антикорупційне бюро: чому це тривожний сигнал для НАБУ15 жовтня, 08:15 • 46578 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 07:17 • 40870 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію15 жовтня, 07:08 • 40689 перегляди
Легендарні "янголи" Victoria’s Secret знову на подіумі: коли й де дивитися шоуVideo15 жовтня, 05:50 • 65688 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Китай
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 14537 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 64450 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 43223 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 45590 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 51844 перегляди
Актуальне
Дипломатка
The New York Times
Фільм
MIM-104 Patriot
Золото

Китай систематично зламував секретні урядові системи Великої Британії понад 10 років - Вloomberg

Київ • УНН

 • 856 перегляди

Китай протягом понад десятиліття отримував доступ до секретних урядових систем Великої Британії, зламуючи документи низького та середнього рівня секретності. Серед отриманих даних були конфіденційні документи щодо формулювання урядової політики та дипломатична переписка.

Китай систематично зламував секретні урядові системи Великої Британії понад 10 років - Вloomberg

Китай протягом понад 10 років систематично отримував доступ до секретних урядових систем Великої Британії, зламуючи документи низького та середнього рівня секретності. Про це повідомляє Вloomberg із посиланням на двох колишніх високопоставлених чиновників служби безпеки Королівства та інших урядовців, знайомих з цим питанням, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що серед отриманих даних були конфіденційні документи щодо формулювання урядової політики, приватні повідомлення та дипломатична переписка.

Одне з компрометаційних діянь стосувалося центру обробки даних у Лондоні, який використовувався для зберігання конфіденційної урядової інформації, яка була продана організації, пов'язаній з Китаєм, коли консерватори були при владі, що свідчить про серйозні проблеми безпеки

- цитує видання одного зі своїх співбесідників.

Водночас речник британського уряду заявив, що надсекретна інформація, що потребує найвищого рівня захисту, залишалася недоторканою попри нескінченні спроби Китаю отримати доступ до британських урядових мереж.

У свою чергу екс-керівник апарату прем’єр-міністра Бориса Джонсона Домінік Каммінгс зазначив, що "величезні обсяги даних, класифікованих як надзвичайно секретні, були скомпрометовані".

Нагадаємо

У вересні прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер перетасував свій кабінет міністрів після відставки Анджели Рейнер, яка визнала, що не сплатила достатньо гербового збору на купівлю нового будинку.

У Британії чоловіка засудили за роботу на розвідку рф: передав особисті дані ексміністра оборони 22.07.25, 20:24 • 4240 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Велика Британія
Китай