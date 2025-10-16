Китай систематически взламывал секретные правительственные системы Великобритании более 10 лет - Bloomberg

Дания выделяет Украине почти $150 млн на танки, морскую сферу и обучение военных – правительство страны

Дания выделяет Украине почти $150 млн на танки, морскую сферу и обучение военных – правительство страны

Дания выделяет Украине почти $150 млн на танки, морскую сферу и обучение военных – правительство страны

Дания выделяет Украине почти $150 млн на танки, морскую сферу и обучение военных – правительство страны 15 октября, 16:57 • 5226 просмотра