Китай систематически взламывал секретные правительственные системы Великобритании более 10 лет - Bloomberg
Киев • УНН
Китай на протяжении более десяти лет получал доступ к секретным правительственным системам Великобритании, взламывая документы низкого и среднего уровня секретности. Среди полученных данных были конфиденциальные документы по формулированию правительственной политики и дипломатическая переписка.
Китай на протяжении более 10 лет систематически получал доступ к секретным правительственным системам Великобритании, взламывая документы низкого и среднего уровня секретности. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух бывших высокопоставленных чиновников службы безопасности Королевства и других правительственных чиновников, знакомых с этим вопросом, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что среди полученных данных были конфиденциальные документы по формулированию правительственной политики, частные сообщения и дипломатическая переписка.
Одно из компрометирующих деяний касалось центра обработки данных в Лондоне, который использовался для хранения конфиденциальной правительственной информации, которая была продана организации, связанной с Китаем, когда консерваторы были у власти, что свидетельствует о серьезных проблемах безопасности
В то же время представитель британского правительства заявил, что сверхсекретная информация, требующая наивысшего уровня защиты, оставалась нетронутой, несмотря на бесконечные попытки Китая получить доступ к британским правительственным сетям.
В свою очередь экс-руководитель аппарата премьер-министра Бориса Джонсона Доминик Каммингс отметил, что "огромные объемы данных, классифицированных как чрезвычайно секретные, были скомпрометированы".
Напомним
В сентябре премьер-министр Великобритании Кир Стармер перетасовал свой кабинет министров после отставки Анджелы Рейнер, которая признала, что не уплатила достаточно гербового сбора на покупку нового дома.
В Британии мужчину осудили за работу на разведку рф: передал личные данные экс-министра обороны22.07.25, 20:24 • 4240 просмотров