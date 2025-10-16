$41.750.14
48.240.10
ukenru
Эксклюзив
15 октября, 18:12 • 16659 просмотра
На Киевщине Lexus сбил лося: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянииVideo
15 октября, 10:41 • 37452 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
15 октября, 10:14 • 44321 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
15 октября, 09:25 • 37301 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
15 октября, 09:00 • 36570 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
15 октября, 08:32 • 27160 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 08:03 • 20444 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
15 октября, 07:49 • 18450 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 40680 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
15 октября, 07:08 • 40507 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
Китай систематически взламывал секретные правительственные системы Великобритании более 10 лет - Bloomberg

Киев • УНН

 • 668 просмотра

Китай на протяжении более десяти лет получал доступ к секретным правительственным системам Великобритании, взламывая документы низкого и среднего уровня секретности. Среди полученных данных были конфиденциальные документы по формулированию правительственной политики и дипломатическая переписка.

Китай систематически взламывал секретные правительственные системы Великобритании более 10 лет - Bloomberg

Китай на протяжении более 10 лет систематически получал доступ к секретным правительственным системам Великобритании, взламывая документы низкого и среднего уровня секретности. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух бывших высокопоставленных чиновников службы безопасности Королевства и других правительственных чиновников, знакомых с этим вопросом, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что среди полученных данных были конфиденциальные документы по формулированию правительственной политики, частные сообщения и дипломатическая переписка.

Одно из компрометирующих деяний касалось центра обработки данных в Лондоне, который использовался для хранения конфиденциальной правительственной информации, которая была продана организации, связанной с Китаем, когда консерваторы были у власти, что свидетельствует о серьезных проблемах безопасности

- цитирует издание одного из своих собеседников.

В то же время представитель британского правительства заявил, что сверхсекретная информация, требующая наивысшего уровня защиты, оставалась нетронутой, несмотря на бесконечные попытки Китая получить доступ к британским правительственным сетям.

В свою очередь экс-руководитель аппарата премьер-министра Бориса Джонсона Доминик Каммингс отметил, что "огромные объемы данных, классифицированных как чрезвычайно секретные, были скомпрометированы".

Напомним

В сентябре премьер-министр Великобритании Кир Стармер перетасовал свой кабинет министров после отставки Анджелы Рейнер, которая признала, что не уплатила достаточно гербового сбора на покупку нового дома.

В Британии мужчину осудили за работу на разведку рф: передал личные данные экс-министра обороны22.07.25, 20:24 • 4240 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Великобритания
Китай