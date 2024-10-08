Китай надасть невідкладну медичну допомогу Лівану через ескалацію конфлікту
Київ • УНН
Китай оголосив про надання невідкладної медичної допомоги Лівану через загострення бойових дій між Ізраїлем та Хезболлою. Ескалація призвела до численних вибухів та авіаударів по Лівану, спричинивши значні жертви.
Китай оголосив про надання невідкладної медичної допомоги Лівану на тлі загострення бойових дій між Ізраїлем та Хезболлою. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
Згідно з інформацією, ескалація конфлікту призвела до численних вибухів та авіаударів по різних регіонах Лівану, що викликало значну кількість жертв. Китайське агентство підкреслило, що медична допомога має на меті підтримати населення і відповісти на зростаючі потреби у гуманітарній допомозі в регіоні.
Ізраїль оголосив закритою військовою зоною нові райони на кордоні з Ліваном07.10.24, 01:18 • 17400 переглядiв