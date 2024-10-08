Китай окажет неотложную медицинскую помощь Ливану из-за эскалации конфликта
Киев • УНН
Китай объявил о предоставлении неотложной медицинской помощи Ливану из-за обострения боевых действий между Израилем и Хезболлой. Эскалация привела к многочисленным взрывам и авиаударам по Ливану, вызвав значительные жертвы.
Китай объявил о предоставлении неотложной медицинской помощи Ливану на фоне обострения боевых действий между Израилем и Хезболлой. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Согласно информации, эскалация конфликта привела к многочисленным взрывам и авиаударам по различным регионам Ливана, что вызвало значительное количество жертв. Китайское агентство подчеркнуло, что медицинская помощь имеет целью поддержать население и ответить на растущие потребности в гуманитарной помощи в регионе.
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