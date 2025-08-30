Київщина пережила 10-годинну атаку рф: наслідки у трьох районах
Київ • УНН
Київщина зазнала масованої нічної атаки дронами та ракетами, тривога тривала 10 годин. Сили ППО збили ворожі цілі, влучань у критичну інфраструктуру немає.
Нічна атака рф зачепила три райони Київської області, є пошкодження будинків та лінію електропередачі залізниці, але рух потягів уже відновлено, повідомив у суботу голова Київської ОВА Микола Калашник у Telegram, пише УНН.
Деталі
"Черговий масований нічний напад на Київщину. Ворог атакував область ударними дронами та ракетами. Тривога тривала майже 10 годин. У регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не допущено", - написав голова ОВА.
Наслідки атаки фіксуємо в трьох районах області
- у Бучанському - пошкоджено два приватні будинки;
- у Фастівському - було пошкоджено лінію електропередач залізниці. Рух потягів вже відновлено;
- в Обухівському районі пошкоджено приватний будинок так господарчі споруди.
"Дякую нашим мисливцям з проєкту "Чисте небо". Сьогодні уночі ними було перехоплено понад чотири десятки ворожих дронів. Так тримати", - наголосив голова ОВА.
Поліція Київщини показала наслідки атаки рф.
