Київщина пережила 10-годинну атаку рф: наслідки у трьох районах

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Київщина зазнала масованої нічної атаки дронами та ракетами, тривога тривала 10 годин. Сили ППО збили ворожі цілі, влучань у критичну інфраструктуру немає.

Київщина пережила 10-годинну атаку рф: наслідки у трьох районах

Нічна атака рф зачепила три райони Київської області, є пошкодження будинків та лінію електропередачі залізниці, але рух потягів уже відновлено, повідомив у суботу голова Київської ОВА Микола Калашник у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Черговий масований нічний напад на Київщину. Ворог атакував область ударними дронами та ракетами. Тривога тривала майже 10 годин. У регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не допущено", - написав голова ОВА.

Наслідки атаки фіксуємо в трьох районах області

- повідомив Калашник і перелічив:
  • у Бучанському - пошкоджено два приватні будинки;
    • у Фастівському - було пошкоджено лінію електропередач залізниці. Рух потягів вже відновлено;
      • в Обухівському районі пошкоджено приватний будинок так господарчі споруди.

        "Дякую нашим мисливцям з проєкту "Чисте небо". Сьогодні уночі ними було перехоплено понад чотири десятки ворожих дронів. Так тримати", - наголосив голова ОВА.

        Поліція Київщини показала наслідки атаки рф.

        510 з 537 дронів та 38 з 45 російських ракет знешкоджено за ніч над Україною30.08.25, 09:19 • 1712 переглядiв

        Юлія Шрамко

        Війна в УкраїніКиїв
        Електроенергія
        Київська область