Киевская область пережила 10-часовую атаку рф: последствия в трех районах

Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 40189 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 162889 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 137376 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 08:48 • 85098 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38 • 93738 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25 • 58315 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 117119 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 75536 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 71834 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 165431 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
Популярные новости
Днепропетровская область под массированной атакой: взрывы в Днепре и Павлограде30 августа, 01:23 • 14196 просмотра
Соединенные Штаты предоставляют Украине оружие для поражения удаленных целей в России - посол США при НАТО30 августа, 02:05 • 13511 просмотра
Польша подняла авиацию из-за ракетной атаки РФ по Украине02:50 • 14477 просмотра
Ночная атака на Запорожье: повреждены 14 многоэтажек и 40 частных домов04:55 • 5176 просмотра
Украинские беспилотники поразили два нефтеперерабатывающих завода в России - Генштаб ВСУ06:01 • 9336 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 107985 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 113294 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 162853 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 137345 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto29 августа, 05:00 • 117103 просмотра
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 40092 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 176564 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 204108 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 204890 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 189429 просмотра
Киевская область пережила 10-часовую атаку рф: последствия в трех районах

Киев • УНН

 • 294 просмотра

Киевская область подверглась массированной ночной атаке дронами и ракетами, тревога длилась 10 часов. Силы ПВО сбили вражеские цели, попаданий в критическую инфраструктуру нет.

Киевская область пережила 10-часовую атаку рф: последствия в трех районах

Ночная атака рф затронула три района Киевской области, есть повреждения домов и линии электропередачи железной дороги, но движение поездов уже возобновлено, сообщил в субботу глава Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Очередное массированное ночное нападение на Киевщину. Враг атаковал область ударными дронами и ракетами. Тревога длилась почти 10 часов. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", - написал глава ОВА.

Последствия атаки фиксируем в трех районах области

- сообщил Калашник и перечислил:
  • в Бучанском - повреждены два частных дома;
    • в Фастовском - была повреждена линия электропередач железной дороги. Движение поездов уже возобновлено;
      • в Обуховском районе поврежден частный дом и хозяйственные постройки.

        "Спасибо нашим охотникам из проекта "Чистое небо". Сегодня ночью ими было перехвачено более четырех десятков вражеских дронов. Так держать", - подчеркнул глава ОВА.

        Полиция Киевщины показала последствия атаки рф.

        510 из 537 дронов и 38 из 45 российских ракет обезврежены за ночь над Украиной30.08.25, 09:19 • 1764 просмотра

        Юлия Шрамко

        Война в УкраинеКиев
        Электроэнергия
        Киевская область