Киевская область пережила 10-часовую атаку рф: последствия в трех районах
Киев • УНН
Киевская область подверглась массированной ночной атаке дронами и ракетами, тревога длилась 10 часов. Силы ПВО сбили вражеские цели, попаданий в критическую инфраструктуру нет.
Ночная атака рф затронула три района Киевской области, есть повреждения домов и линии электропередачи железной дороги, но движение поездов уже возобновлено, сообщил в субботу глава Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Очередное массированное ночное нападение на Киевщину. Враг атаковал область ударными дронами и ракетами. Тревога длилась почти 10 часов. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", - написал глава ОВА.
Последствия атаки фиксируем в трех районах области
- в Бучанском - повреждены два частных дома;
- в Фастовском - была повреждена линия электропередач железной дороги. Движение поездов уже возобновлено;
- в Обуховском районе поврежден частный дом и хозяйственные постройки.
"Спасибо нашим охотникам из проекта "Чистое небо". Сегодня ночью ими было перехвачено более четырех десятков вражеских дронов. Так держать", - подчеркнул глава ОВА.
Полиция Киевщины показала последствия атаки рф.
