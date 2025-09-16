Київщина: атака рф дронами спричинила пожежу на складах на території логістичного центру
Київ • УНН
У Київській області внаслідок атаки російських дронів сталася пожежа на складах логістичного центру. Постраждалих серед населення немає, але є пошкодження приватних будинків та автомобілів.
У Київській області внаслідок атаки російських військ дронами вранці сталася пожежа на складах на території логістичного центру, повідомив у вівторок голова Київської ОВА Микола Калашник у Telegram, пише УНН.
Деталі
"Чергова неспокійна ніч для Київщини. Ворог атакував мирні населені пункти області дронами", - зазначив голова ОВА.
З його слів, у регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не допущено.
"Наслідки ворожої атаки фіксуються у Фастівському районі", - повідомив Калашник.
Він підтвердив, що вночі рятувальники ліквідували пожежу автомобілів на території торговельного центру, і під час гасіння загоряння ворог атакував повторно. Пошкодження зазнали два автомобілі ДСНС. Особовий склад не постраждав, зазначив голова ОВА.
Зранку, під час нової атаки, сталося загоряння складських приміщень на території логістичного центру
З його слів, "рятувальники вже працюють на місці".
Усього в районі, за його даними, пошкоджено 4 приватні будинки, складське приміщення, 14 вантажних та 9 легкових автомобілів.
У ГУНП в області показали наслідки атаки рф.