07:46 • 1594 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
07:30 • 5894 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
06:54 • 11008 перегляди
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
15 вересня, 17:38 • 45403 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15 вересня, 15:43 • 57401 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ексклюзив
15 вересня, 14:18 • 41422 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
15 вересня, 12:27 • 44377 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
15 вересня, 09:58 • 42077 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 75896 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 43178 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
Київщина: атака рф дронами спричинила пожежу на складах на території логістичного центру

Київ • УНН

 • 282 перегляди

У Київській області внаслідок атаки російських дронів сталася пожежа на складах логістичного центру. Постраждалих серед населення немає, але є пошкодження приватних будинків та автомобілів.

Київщина: атака рф дронами спричинила пожежу на складах на території логістичного центру

У Київській області внаслідок атаки російських військ дронами вранці сталася пожежа на складах на території логістичного центру, повідомив у вівторок голова Київської ОВА Микола Калашник у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Чергова неспокійна ніч для Київщини. Ворог атакував мирні населені пункти області дронами", - зазначив голова ОВА.

З його слів, у регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не допущено.

"Наслідки ворожої атаки фіксуються у Фастівському районі", - повідомив Калашник.

Він підтвердив, що вночі рятувальники ліквідували пожежу автомобілів на території торговельного центру, і під час гасіння загоряння ворог атакував повторно. Пошкодження зазнали два автомобілі ДСНС. Особовий склад не постраждав, зазначив голова ОВА.

Армія рф атакувала рятувальників на Київщині під час ліквідації наслідків влучання - ДСНС16.09.25, 07:14 • 2762 перегляди

Зранку, під час нової атаки, сталося загоряння складських приміщень на території логістичного центру

- написав Калашник.

З його слів, "рятувальники вже працюють на місці".

Усього в районі, за його даними, пошкоджено 4 приватні будинки, складське приміщення, 14 вантажних та 9 легкових автомобілів.

У ГУНП в області показали наслідки атаки рф.

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніКиївська область
Київська область