Киевская область: атака рф дронами вызвала пожар на складах на территории логистического центра
Киев • УНН
В Киевской области в результате атаки российских дронов произошел пожар на складах логистического центра. Пострадавших среди населения нет, но есть повреждения частных домов и автомобилей.
В Киевской области в результате атаки российских войск дронами утром произошел пожар на складах на территории логистического центра, сообщил во вторник глава Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Очередная неспокойная ночь для Киевщины. Враг атаковал мирные населенные пункты области дронами", - отметил глава ОВА.
По его словам, в регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.
"Последствия вражеской атаки фиксируются в Фастовском районе", - сообщил Калашник.
Он подтвердил, что ночью спасатели ликвидировали пожар автомобилей на территории торгового центра, и во время тушения возгорания враг атаковал повторно. Повреждения получили два автомобиля ГСЧС. Личный состав не пострадал, указал глава ОВА.
Армия РФ атаковала спасателей в Киевской области во время ликвидации последствий попадания - ГСЧС16.09.25, 07:14 • 2842 просмотра
Утром, во время новой атаки, произошло возгорание складских помещений на территории логистического центра
По его словам, "спасатели уже работают на месте".
Всего в районе, по его данным, повреждены 4 частных дома, складское помещение, 14 грузовых и 9 легковых автомобилей.
В ГУНП в области показали последствия атаки рф.