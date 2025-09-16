$41.280.03
08:08 • 242 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
07:46 • 2102 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
07:30 • 8246 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
06:54 • 11854 просмотра
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
15 сентября, 17:38 • 46252 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15 сентября, 15:43 • 58070 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Эксклюзив
15 сентября, 14:18 • 41820 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
15 сентября, 12:27 • 44588 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
15 сентября, 09:58 • 42204 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 76529 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Киевская область: атака рф дронами вызвала пожар на складах на территории логистического центра

Киев • УНН

 • 1128 просмотра

В Киевской области в результате атаки российских дронов произошел пожар на складах логистического центра. Пострадавших среди населения нет, но есть повреждения частных домов и автомобилей.

Киевская область: атака рф дронами вызвала пожар на складах на территории логистического центра

В Киевской области в результате атаки российских войск дронами утром произошел пожар на складах на территории логистического центра, сообщил во вторник глава Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Очередная неспокойная ночь для Киевщины. Враг атаковал мирные населенные пункты области дронами", - отметил глава ОВА.

По его словам, в регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

"Последствия вражеской атаки фиксируются в Фастовском районе", - сообщил Калашник.

Он подтвердил, что ночью спасатели ликвидировали пожар автомобилей на территории торгового центра, и во время тушения возгорания враг атаковал повторно. Повреждения получили два автомобиля ГСЧС. Личный состав не пострадал, указал глава ОВА.

Армия РФ атаковала спасателей в Киевской области во время ликвидации последствий попадания - ГСЧС16.09.25, 07:14 • 2842 просмотра

Утром, во время новой атаки, произошло возгорание складских помещений на территории логистического центра

- написал Калашник.

По его словам, "спасатели уже работают на месте".

Всего в районе, по его данным, повреждены 4 частных дома, складское помещение, 14 грузовых и 9 легковых автомобилей.

В ГУНП в области показали последствия атаки рф.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеКиевская область
Киевская область