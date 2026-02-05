Київ занурився у сніговий хаос: Кличко звернувся до мешканців

У Києві з ночі на вулицях працює спеціальна техніка "Київавтодору". Водночас ситуація на дорогах складна, а прибирання зранку 5 лютого ускладнилося великим трафіком авто на дорогах та продовженням снігопаду. Про це повідомляє УНН з посиланням на міського голову Віталія Кличка.

Мер української столиці дав доручення дорожнім службам максимально посилити прибирання й обробку магістралей та інших вулиць, мостів і шляхопроводів, вʼїздів у місто.

Він також звернувся до киян з закликом бути обережними на дорогах. Кличко рекомендує за можливості не виїжджати в місто на авто, а також не паркувати автівки в недозволених місцях, де вони заважають прибиранню вулиць.

До підприємців, установ - балансоутримувачів звертаюся сумлінно поставитися до прибирання їх балансових територій. Робимо все в цих складних погодних умовах, щоб місто не зупинилося, щоб забезпечити життєдіяльність столиці