10:18 • 6054 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
10:05 • 15448 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
09:53 • 11241 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
09:33 • 12710 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
09:26 • 11978 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
09:20 • 9874 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
07:22 • 11324 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
4 лютого, 21:10 • 19120 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
4 лютого, 20:17 • 29967 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
4 лютого, 19:40 • 22781 перегляди
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
Меню
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
10:05 • 15509 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 47640 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 77962 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 78182 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 116945 перегляди
Київ занурився у сніговий хаос: Кличко звернувся до мешканців

Київ • УНН

 • 110 перегляди

У Києві з ночі працює спецтехніка "Київавтодору", але ситуація на дорогах складна через снігопад і трафік. Мер Кличко доручив посилити прибирання та закликав киян не виїжджати на авто.

Київ занурився у сніговий хаос: Кличко звернувся до мешканців

У Києві з ночі на вулицях працює спеціальна техніка "Київавтодору". Водночас ситуація на дорогах складна, а прибирання зранку 5 лютого ускладнилося великим трафіком авто на дорогах та продовженням снігопаду. Про це повідомляє УНН з посиланням на міського голову Віталія Кличка.

Деталі

Мер української столиці дав доручення дорожнім службам максимально посилити прибирання й обробку магістралей та інших вулиць, мостів і шляхопроводів, вʼїздів у місто.

Він також звернувся до киян з закликом бути обережними на дорогах. Кличко рекомендує за можливості не виїжджати в місто на авто, а також не паркувати автівки в недозволених місцях, де вони заважають прибиранню вулиць.

До підприємців, установ - балансоутримувачів звертаюся сумлінно поставитися до прибирання їх балансових територій. Робимо все в цих складних погодних умовах, щоб місто не зупинилося, щоб забезпечити життєдіяльність столиці

- йдеться в дописі Кличка.

Нагадаємо

5 лютого Київ та область охопив сильний снігопад, що призвело до заторів та буксування автомобілів. На дорогах утворилася ожеледиця, а тарифи на таксі різко зросли.

Водночас по всій Україні на тлі негоди з початку доби сталося вже 259 ДТП, з яких майже третина - у столичному регіоні.

Євген Устименко

