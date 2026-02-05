$43.170.02
51.030.08
ukenru
10:18 • 6242 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
10:05 • 15780 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
09:53 • 11368 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
09:33 • 12835 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
09:26 • 12088 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
09:20 • 9960 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети – в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
07:22 • 11352 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
4 февраля, 21:10 • 19149 просмотра
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
4 февраля, 20:17 • 30024 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
4 февраля, 19:40 • 22801 просмотра
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
Меню
Киев погрузился в снежный хаос: Кличко обратился к жителям

Киев • УНН

 • 170 просмотра

В Киеве с ночи работает спецтехника "Киевавтодора", но ситуация на дорогах сложная из-за снегопада и трафика. Мэр Кличко поручил усилить уборку и призвал киевлян не выезжать на авто.

Киев погрузился в снежный хаос: Кличко обратился к жителям

В Киеве с ночи на улицах работает специальная техника "Киевавтодора". В то же время ситуация на дорогах сложная, а уборка утром 5 февраля осложнилась большим трафиком авто на дорогах и продолжением снегопада. Об этом сообщает УНН со ссылкой на городского голову Виталия Кличко.

Подробности

Мэр украинской столицы дал поручение дорожным службам максимально усилить уборку и обработку магистралей и других улиц, мостов и путепроводов, въездов в город.

Он также обратился к киевлянам с призывом быть осторожными на дорогах. Кличко рекомендует по возможности не выезжать в город на авто, а также не парковать автомобили в неположенных местах, где они мешают уборке улиц.

К предпринимателям, учреждениям - балансодержателям обращаюсь добросовестно отнестись к уборке их балансовых территорий. Делаем все в этих сложных погодных условиях, чтобы город не остановился, чтобы обеспечить жизнедеятельность столицы

- говорится в сообщении Кличко.

Напомним

5 февраля Киев и область охватил сильный снегопад, что привело к пробкам и буксованию автомобилей. На дорогах образовалась гололедица, а тарифы на такси резко выросли.

В то же время по всей Украине на фоне непогоды с начала суток произошло уже 259 ДТП, из которых почти треть - в столичном регионе.

Евгений Устименко

ОбществоКиевПогода и окружающая среда
Техника
Дорожно-транспортное происшествие
Снег в Украине
Виталий Кличко
Украина
Киев