Киев погрузился в снежный хаос: Кличко обратился к жителям

В Киеве с ночи на улицах работает специальная техника "Киевавтодора". В то же время ситуация на дорогах сложная, а уборка утром 5 февраля осложнилась большим трафиком авто на дорогах и продолжением снегопада. Об этом сообщает УНН со ссылкой на городского голову Виталия Кличко.

Подробности

Мэр украинской столицы дал поручение дорожным службам максимально усилить уборку и обработку магистралей и других улиц, мостов и путепроводов, въездов в город.

Он также обратился к киевлянам с призывом быть осторожными на дорогах. Кличко рекомендует по возможности не выезжать в город на авто, а также не парковать автомобили в неположенных местах, где они мешают уборке улиц.

К предпринимателям, учреждениям - балансодержателям обращаюсь добросовестно отнестись к уборке их балансовых территорий. Делаем все в этих сложных погодных условиях, чтобы город не остановился, чтобы обеспечить жизнедеятельность столицы - говорится в сообщении Кличко.

Напомним

5 февраля Киев и область охватил сильный снегопад, что привело к пробкам и буксованию автомобилей. На дорогах образовалась гололедица, а тарифы на такси резко выросли.

В то же время по всей Украине на фоне непогоды с начала суток произошло уже 259 ДТП, из которых почти треть - в столичном регионе.