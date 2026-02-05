Киев погрузился в снежный хаос: Кличко обратился к жителям
Киев • УНН
В Киеве с ночи работает спецтехника "Киевавтодора", но ситуация на дорогах сложная из-за снегопада и трафика. Мэр Кличко поручил усилить уборку и призвал киевлян не выезжать на авто.
В Киеве с ночи на улицах работает специальная техника "Киевавтодора". В то же время ситуация на дорогах сложная, а уборка утром 5 февраля осложнилась большим трафиком авто на дорогах и продолжением снегопада. Об этом сообщает УНН со ссылкой на городского голову Виталия Кличко.
Подробности
Мэр украинской столицы дал поручение дорожным службам максимально усилить уборку и обработку магистралей и других улиц, мостов и путепроводов, въездов в город.
Он также обратился к киевлянам с призывом быть осторожными на дорогах. Кличко рекомендует по возможности не выезжать в город на авто, а также не парковать автомобили в неположенных местах, где они мешают уборке улиц.
К предпринимателям, учреждениям - балансодержателям обращаюсь добросовестно отнестись к уборке их балансовых территорий. Делаем все в этих сложных погодных условиях, чтобы город не остановился, чтобы обеспечить жизнедеятельность столицы
Напомним
5 февраля Киев и область охватил сильный снегопад, что привело к пробкам и буксованию автомобилей. На дорогах образовалась гололедица, а тарифы на такси резко выросли.
В то же время по всей Украине на фоне непогоды с начала суток произошло уже 259 ДТП, из которых почти треть - в столичном регионе.