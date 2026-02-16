$43.100.11
Київ та три області очолили рейтинг найбільш привабливих туристичних місць в Україні

Київ • УНН

 • 20 перегляди

У січні 2026 року місцеві бюджети України отримали 28,4 млн грн туристичного збору, що на 14,3% більше, ніж торік. Лідерами за надходженнями стали Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська області та Київ.

Київ та три області очолили рейтинг найбільш привабливих туристичних місць в Україні

Львівська, Івано-Франківська та Закарпатська області, а також Київ з початку 2026 року стали найбільш привабливими туристичними напрямками в Україні. Саме ці регіони очолили рейтинг за надходженнями туристичного збору, повідомили у Державній податковій службі у понеділок, пише УНН.

Деталі

"У січні 2026 року місцеві бюджети отримали 28,4 млн грн туристичного збору. Це на 14,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли було перераховано 24,9 млн грн", - йдеться у дописі.

Найбільші надходження туристичного збору, як вказано, зафіксовані у чотирьох регіонах:

  • Львівська область – 5,9 млн грн;
    • Івано-Франківська область – 5,6 млн грн;
      • Київ – 5,6 млн грн;
        • Закарпатська область – 3 млн грн.

          Нагадаємо

          Доходи від туристичного збору в Україні за три квартали 2025 року зросли на 35% порівняно з аналогічним періодом минулого року, сягнувши 234,3 мільйона гривень. 

          Алла Кіосак

          СуспільствоЕкономіка
          Державний бюджет
          Львівська область
          Державна податкова служба України
          Івано-Франківська область
          Закарпатська область
          Україна
          Київ