Київ та три області очолили рейтинг найбільш привабливих туристичних місць в Україні

Львівська, Івано-Франківська та Закарпатська області, а також Київ з початку 2026 року стали найбільш привабливими туристичними напрямками в Україні. Саме ці регіони очолили рейтинг за надходженнями туристичного збору, повідомили у Державній податковій службі у понеділок, пише УНН.

Деталі

"У січні 2026 року місцеві бюджети отримали 28,4 млн грн туристичного збору. Це на 14,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли було перераховано 24,9 млн грн", - йдеться у дописі.

Найбільші надходження туристичного збору, як вказано, зафіксовані у чотирьох регіонах:

Львівська область – 5,9 млн грн;

Івано-Франківська область – 5,6 млн грн;

Київ – 5,6 млн грн;

Закарпатська область – 3 млн грн.

Нагадаємо

Доходи від туристичного збору в Україні за три квартали 2025 року зросли на 35% порівняно з аналогічним періодом минулого року, сягнувши 234,3 мільйона гривень.