Киев и три области возглавили рейтинг самых привлекательных туристических мест в Украине

Львовская, Ивано-Франковская и Закарпатская области, а также Киев с начала 2026 года стали наиболее привлекательными туристическими направлениями в Украине. Именно эти регионы возглавили рейтинг по поступлениям туристического сбора, сообщили в Государственной налоговой службе в понедельник, пишет УНН.

Детали

"В январе 2026 года местные бюджеты получили 28,4 млн грн туристического сбора. Это на 14,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было перечислено 24,9 млн грн", - говорится в сообщении.

Наибольшие поступления туристического сбора, как указано, зафиксированы в четырех регионах:

Львовская область – 5,9 млн грн;

Ивано-Франковская область – 5,6 млн грн;

Киев – 5,6 млн грн;

Закарпатская область – 3 млн грн.

Напомним

Доходы от туристического сбора в Украине за три квартала 2025 года выросли на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 234,3 миллиона гривен.