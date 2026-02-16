Киев и три области возглавили рейтинг самых привлекательных туристических мест в Украине

$43.100.11
51.130.09
ukenru
09:37 • 2680 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
06:15 • 11747 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 21250 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 27936 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 55210 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 46236 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18 • 37175 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 09:15 • 34479 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
15 февраля, 08:20 • 73940 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48 • 52877 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
5.5м/с
71%
740мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Индия успешно испытала баллистическую ракету Agni-P на железнодорожной платформе, похожей на "Орешник"Photo16 февраля, 01:27 • 7592 просмотра
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 15840 просмотра
В Брянске и Белгороде возникли масштабные проблемы с энергоснабжением из-за ударов по критической инфраструктуре05:36 • 4174 просмотра
Из-за убийства двух детей и самоубийства отца во Львовской области открыли производствоPhoto06:36 • 10900 просмотра
Перехваченный США танкер "теневого флота" перевозил российскую, иранскую и венесуэльскую нефть - APVideo07:18 • 5378 просмотра
публикации
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 55204 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 110097 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 168933 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 97781 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 114368 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Алексей Белошицкий
Тимур Миндич
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Харьковская область
Китай
Львов
Реклама
УНН Lite
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 15889 просмотра
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"14 февраля, 23:20 • 21985 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 30286 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 28732 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 31478 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
«Калибр» (семейство ракет)

Киев и три области возглавили рейтинг самых привлекательных туристических мест в Украине

Киев • УНН

 • 22 просмотра

В январе 2026 года местные бюджеты Украины получили 28,4 млн грн туристического сбора, что на 14,3% больше, чем в прошлом году. Лидерами по поступлениям стали Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская области и Киев.

Киев и три области возглавили рейтинг самых привлекательных туристических мест в Украине

Львовская, Ивано-Франковская и Закарпатская области, а также Киев с начала 2026 года стали наиболее привлекательными туристическими направлениями в Украине. Именно эти регионы возглавили рейтинг по поступлениям туристического сбора, сообщили в Государственной налоговой службе в понедельник, пишет УНН.

Детали

"В январе 2026 года местные бюджеты получили 28,4 млн грн туристического сбора. Это на 14,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было перечислено 24,9 млн грн", - говорится в сообщении.

Наибольшие поступления туристического сбора, как указано, зафиксированы в четырех регионах:

  • Львовская область – 5,9 млн грн;
    • Ивано-Франковская область – 5,6 млн грн;
      • Киев – 5,6 млн грн;
        • Закарпатская область – 3 млн грн.

          Напомним

          Доходы от туристического сбора в Украине за три квартала 2025 года выросли на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 234,3 миллиона гривен.

          Алла Киосак

          ОбществоЭкономика
          Государственный бюджет
          Львовская область
          Государственная налоговая служба Украины
          Ивано-Франковская область
          Закарпатская область
          Украина
          Киев