Киев и три области возглавили рейтинг самых привлекательных туристических мест в Украине
Киев • УНН
В январе 2026 года местные бюджеты Украины получили 28,4 млн грн туристического сбора, что на 14,3% больше, чем в прошлом году. Лидерами по поступлениям стали Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская области и Киев.
Львовская, Ивано-Франковская и Закарпатская области, а также Киев с начала 2026 года стали наиболее привлекательными туристическими направлениями в Украине. Именно эти регионы возглавили рейтинг по поступлениям туристического сбора, сообщили в Государственной налоговой службе в понедельник, пишет УНН.
Детали
"В январе 2026 года местные бюджеты получили 28,4 млн грн туристического сбора. Это на 14,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было перечислено 24,9 млн грн", - говорится в сообщении.
Наибольшие поступления туристического сбора, как указано, зафиксированы в четырех регионах:
- Львовская область – 5,9 млн грн;
- Ивано-Франковская область – 5,6 млн грн;
- Киев – 5,6 млн грн;
- Закарпатская область – 3 млн грн.
Напомним
Доходы от туристического сбора в Украине за три квартала 2025 года выросли на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 234,3 миллиона гривен.