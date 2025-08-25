Київ реагує на польский законопроєкт щодо "бандерівської" символіки

$41.280.07
Ексклюзив
13:29 • 24202 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
13:29 • 19910 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
11:41 • 21550 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 106824 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
25 серпня, 05:46
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 108435 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01
25 серпня, 00:01 • 50670 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправах
24 серпня, 13:49
24 серпня, 13:49 • 57062 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 року
24 серпня, 10:46
24 серпня, 10:46 • 61907 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузі
24 серпня, 09:24
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 49341 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11
24 серпня, 07:11 • 41436 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святом
24 серпня, 07:11
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осені
14:18
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
13:29
Ексклюзив
13:29 • 24202 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
25 серпня, 06:07
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 106824 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 05:46
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 108435 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рік
24 серпня, 05:50
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 99293 перегляди
УНН Lite
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осені
22 серпня, 14:39
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності України
24 серпня, 20:41
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідні
22 серпня, 14:39
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні
22 серпня, 13:10
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитину
22 серпня, 11:46
Київ реагує на польский законопроєкт щодо "бандерівської" символіки

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Дипломатичні джерела повідомляють, що наразі проводиться аналіз впливу польського законопроєкту щодо "бандерівської" символіки на українських громадян. Україна очікує дотримання прав своїх співвітчизників у Польщі.

Київ реагує на польский законопроєкт щодо "бандерівської" символіки

Київ буде готовий до розгляду імовірних інцидентів через політизовані рішення, але водночас в Україні очікують, що права співвітчизників у Польщі будуть дотримуватись не гірше, ніж в інших країнах ЄС.

Про стало відомо з дипломатичних джерел, передає УНН.

Деталі

Ми аналізуємо правовий вимір прийнятих рішень і їх можливий вплив на становище українських громадян у Польщі. Ми вдячні офіційній Варшаві за всі попередні рішення на користь наших співгромадян і віримо, що буде забезпечене дотримання їхніх прав не гірше, ніж в інших країнах ЄС. Водночас будь-які політизовані рішення про нібито прирівнювання українських символів до нацистських і комуністичних можуть спровокувати посилення негативних настроїв в українському суспільстві та вимагатимуть реагування української сторони.

- ідеться у дописі із посиланням на дипломатичні джерела

Нагадаємо

Президент Польщі Кароль Навроцький ініціює зміни до кримінального кодексу, прирівнюючи "бандерівський символ" до нацистської та комуністичної символіки.

Віце-прем'єр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що вето президента Кароля Навроцького на закон про допомогу українцям фактично відключає інтернет в Україні. Це припиняє підтримку Starlink та зберігання даних українського уряду.

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
Кароль Навроцький
Кшиштоф Ґавковський
Starlink
Європейський Союз
Україна
Польща