Київ реагує на польский законопроєкт щодо "бандерівської" символіки
Київ • УНН
Дипломатичні джерела повідомляють, що наразі проводиться аналіз впливу польського законопроєкту щодо "бандерівської" символіки на українських громадян. Україна очікує дотримання прав своїх співвітчизників у Польщі.
Київ буде готовий до розгляду імовірних інцидентів через політизовані рішення, але водночас в Україні очікують, що права співвітчизників у Польщі будуть дотримуватись не гірше, ніж в інших країнах ЄС.
Про стало відомо з дипломатичних джерел, передає УНН.
Деталі
Ми аналізуємо правовий вимір прийнятих рішень і їх можливий вплив на становище українських громадян у Польщі. Ми вдячні офіційній Варшаві за всі попередні рішення на користь наших співгромадян і віримо, що буде забезпечене дотримання їхніх прав не гірше, ніж в інших країнах ЄС. Водночас будь-які політизовані рішення про нібито прирівнювання українських символів до нацистських і комуністичних можуть спровокувати посилення негативних настроїв в українському суспільстві та вимагатимуть реагування української сторони.
Нагадаємо
Президент Польщі Кароль Навроцький ініціює зміни до кримінального кодексу, прирівнюючи "бандерівський символ" до нацистської та комуністичної символіки.
Віце-прем'єр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що вето президента Кароля Навроцького на закон про допомогу українцям фактично відключає інтернет в Україні. Це припиняє підтримку Starlink та зберігання даних українського уряду.