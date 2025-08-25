Киев реагирует на польский законопроект о «бандеровской» символике
Киев • УНН
Дипломатические источники сообщают, что в настоящее время проводится анализ влияния польского законопроекта о «бандеровской» символике на украинских граждан. Украина ожидает соблюдения прав своих соотечественников в Польше.
Киев будет готов рассмотреть возможные инциденты из-за политизированных решений, но в то же время в Украине ожидают, что права соотечественников в Польше будут соблюдаться не хуже, чем в других странах ЕС.
Об этом стало известно из дипломатических источников, передает УНН.
Детали
Мы анализируем правовое измерение принятых решений и их возможное влияние на положение украинских граждан в Польше. Мы благодарны официальной Варшаве за все предыдущие решения в пользу наших сограждан и верим, что будет обеспечено соблюдение их прав не хуже, чем в других странах ЕС. В то же время любые политизированные решения о якобы приравнивании украинских символов к нацистским и коммунистическим могут спровоцировать усиление негативных настроений в украинском обществе и потребуют реагирования украинской стороны.
Напомним
Президент Польши Кароль Навроцкий инициирует изменения в уголовный кодекс, приравнивая "бандеровский символ" к нацистской и коммунистической символике.
Вице-премьер-министр Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что вето президента Кароля Навроцкого на закон о помощи украинцам фактически отключает интернет в Украине. Это прекращает поддержку Starlink и хранение данных украинского правительства.