Эксклюзив
13:29 • 25748 просмотра
публикации
Владимир Зеленский
Йонас Гар Стере
Кароль Навроцкий
Кит Келлог
Дональд Трамп
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Одесская область
Норвегия
Киев реагирует на польский законопроект о «бандеровской» символике

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Дипломатические источники сообщают, что в настоящее время проводится анализ влияния польского законопроекта о «бандеровской» символике на украинских граждан. Украина ожидает соблюдения прав своих соотечественников в Польше.

Киев реагирует на польский законопроект о «бандеровской» символике

Киев будет готов рассмотреть возможные инциденты из-за политизированных решений, но в то же время в Украине ожидают, что права соотечественников в Польше будут соблюдаться не хуже, чем в других странах ЕС.

Об этом стало известно из дипломатических источников, передает УНН.

Детали

Мы анализируем правовое измерение принятых решений и их возможное влияние на положение украинских граждан в Польше. Мы благодарны официальной Варшаве за все предыдущие решения в пользу наших сограждан и верим, что будет обеспечено соблюдение их прав не хуже, чем в других странах ЕС. В то же время любые политизированные решения о якобы приравнивании украинских символов к нацистским и коммунистическим могут спровоцировать усиление негативных настроений в украинском обществе и потребуют реагирования украинской стороны.

- говорится в сообщении со ссылкой на дипломатические источники

Напомним

Президент Польши Кароль Навроцкий инициирует изменения в уголовный кодекс, приравнивая "бандеровский символ" к нацистской и коммунистической символике.

Вице-премьер-министр Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что вето президента Кароля Навроцкого на закон о помощи украинцам фактически отключает интернет в Украине. Это прекращает поддержку Starlink и хранение данных украинского правительства.

Игорь Тележников

ПолитикаНовости Мира
Кароль Навроцкий
Кшиштоф Гавковский
Старлинк
Европейский Союз
Украина
Польша