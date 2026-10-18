Київ і область 19 жовтня накриють нічні та денні дощі - Укргідрометцентр

У понеділок, 19 жовтня, у Києві і Київській області буде дощ. Про це повідомив Укргідрометцентр, передає УНН.

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Вночі очікується помірний, а вдень невеликий дощ. Також очікується вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 9-14°С тепла, вдень 13-18°С. У Києві вночі 11-13°С тепла, вдень 15-17°С.

Нагадаємо

Початок нового тижня в Україні буде дощовим. Як повідомили в Укргідрометцентрі, температура вдень сягатиме 20°С тепла.