Киев и область 19 октября накроют ночные и дневные дожди - Укргидрометцентр
Киев • УНН
В понедельник в Киеве и области ожидаются дожди и северо-восточный ветер. В столице днем будет 15–17 °C, в области - 13–18 °C.
В понедельник, 19 октября, в Киеве и Киевской области будет дождь. Об этом сообщил Укргидрометцентр, передает УНН.
Детали
Ночью ожидается умеренный, а днем небольшой дождь. Также ожидается северо-восточный ветер, 7-12 м/с.
Температура по области ночью 9-14°С тепла, днем 13-18°С. В Киеве ночью 11-13°С тепла, днем 15-17°С.
Напомним
Начало новой недели в Украине будет дождливым. Как сообщили в Укргидрометцентре, температура днем достигнет 20°С тепла.