Киев и область 19 октября накроют ночные и дневные дожди - Укргидрометцентр

В понедельник, 19 октября, в Киеве и Киевской области будет дождь. Об этом сообщил Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

Ночью ожидается умеренный, а днем небольшой дождь. Также ожидается северо-восточный ветер, 7-12 м/с.

Температура по области ночью 9-14°С тепла, днем 13-18°С. В Киеве ночью 11-13°С тепла, днем 15-17°С.

Напомним

Начало новой недели в Украине будет дождливым. Как сообщили в Укргидрометцентре, температура днем достигнет 20°С тепла.