Київ готується до сильних поривів вітру 15-20 м/с 18 листопада: оголошено I рівень небезпечності
Київ • УНН
У вівторок, 18 листопада, в Києві очікуються сильні пориви вітру 15–20 м/с. Також оголошено I рівень небезпечності (жовтий), що означає підвищений ризик для учасників дорожнього руху та пішоходів, повідомляє УНН з посиланням на Патрульну поліцію України.
Деталі
Водіїв і пішоходів попередили про те, яку небезпеку несе сильний вітер. Зокрема, різкі пориви можуть:
- ускладнити керування транспортом, особливо на відкритих ділянках дороги та мостах;
- спричинити бокове зміщення автомобіля;
- піднімати пил та сміття, знижуючи оглядовість;
- пошкоджувати легкі конструкції, рекламні щити, дерева та лінії електропередач.
Поліція рекомендує водіям:
- знижувати швидкість та підтримувати рівномірний рух без різких маневрів;
- збільшити дистанцію до інших транспортних засобів;
- вмикати ближнє світло фар для кращої видимості;
- уникати ризикованих обгонів та різких перестроювань;
- бути особливо уважними під час виїзду з лісосмуг чи дворів на відкриті ділянки - там вітер відчутно сильніший.
Водночас пішоходам рекомендується:
- уникати перебування поруч із деревами, шаткими конструкціями та об’єктами, які вітер може зрушити або перекинути;
- обережно рухатись повз будівель, адже сильний вітер може підхоплювати пил, сміття чи дрібні предмети;
- переходити дорогу лише у встановлених місцях та обов’язково переконатися що водії помітили вас.
