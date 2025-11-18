Київ готується до сильних поривів вітру 15-20 м/с 18 листопада: оголошено I рівень небезпечності

$42.070.02
Ексклюзив
07:00 • 4794 перегляди
Як доглядати за кімнатними рослинами взимку: основні порадиPhoto
17 листопада, 16:21 • 25704 перегляди
В Україні 18 листопада графіки діятимуть цілу добу: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
17 листопада, 14:33 • 45814 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
17 листопада, 14:15 • 39389 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
17 листопада, 12:46 • 39434 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
17 листопада, 12:28 • 34142 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
17 листопада, 09:59 • 25088 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 63098 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 26938 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 20234 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
Публікації
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 63086 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 94804 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 87034 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 144318 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 121477 перегляди
УНН Lite
Браян Мей назвав перенесений інсульт "дзвінком тривоги" та розповів фанатам про одужання17 листопада, 13:40 • 25046 перегляди
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety17 листопада, 09:03 • 33970 перегляди
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру17 листопада, 08:31 • 34201 перегляди
Легендарний кіт-блогер Степан святкує 17-річчяPhoto16 листопада, 21:02 • 27576 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 46663 перегляди
Київ готується до сильних поривів вітру 15-20 м/с 18 листопада: оголошено I рівень небезпечності

Київ • УНН

 • 850 перегляди

У Києві 18 листопада очікуються сильні пориви вітру 15–20 м/с, оголошено I рівень небезпечності (жовтий). Це означає підвищений ризик для учасників дорожнього руху та пішоходів.

Київ готується до сильних поривів вітру 15-20 м/с 18 листопада: оголошено I рівень небезпечності

У вівторок, 18 листопада, в Києві очікуються сильні пориви вітру 15–20 м/с. Також оголошено I рівень небезпечності (жовтий), що означає підвищений ризик для учасників дорожнього руху та пішоходів, повідомляє УНН з посиланням на Патрульну поліцію України.

Деталі

Водіїв і пішоходів попередили про те, яку небезпеку несе сильний вітер. Зокрема, різкі пориви можуть:

  • ускладнити керування транспортом, особливо на відкритих ділянках дороги та мостах;
    • спричинити бокове зміщення автомобіля;
      • піднімати пил та сміття, знижуючи оглядовість;
        • пошкоджувати легкі конструкції, рекламні щити, дерева та лінії електропередач.

          Поліція рекомендує водіям:

          • знижувати швидкість та підтримувати рівномірний рух без різких маневрів;
            • збільшити дистанцію до інших транспортних засобів;
              • вмикати ближнє світло фар для кращої видимості;
                • уникати ризикованих обгонів та різких перестроювань;
                  • бути особливо уважними під час виїзду з лісосмуг чи дворів на відкриті ділянки - там вітер відчутно сильніший.

                    Водночас пішоходам рекомендується:

                    • уникати перебування поруч із деревами, шаткими конструкціями та об’єктами, які вітер може зрушити або перекинути;
                      • обережно рухатись повз будівель, адже сильний вітер може підхоплювати пил, сміття чи дрібні предмети;
                        • переходити дорогу лише у встановлених місцях та обов’язково переконатися що водії помітили вас.

                          Дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 18 листопада18.11.25, 07:03 • 1984 перегляди

                          Євген Устименко

