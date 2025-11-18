Київ готується до сильних поривів вітру 15-20 м/с 18 листопада: оголошено I рівень небезпечності

У вівторок, 18 листопада, в Києві очікуються сильні пориви вітру 15–20 м/с. Також оголошено I рівень небезпечності (жовтий), що означає підвищений ризик для учасників дорожнього руху та пішоходів, повідомляє УНН з посиланням на Патрульну поліцію України.

Деталі

Водіїв і пішоходів попередили про те, яку небезпеку несе сильний вітер. Зокрема, різкі пориви можуть:

ускладнити керування транспортом, особливо на відкритих ділянках дороги та мостах;

спричинити бокове зміщення автомобіля;

піднімати пил та сміття, знижуючи оглядовість;

пошкоджувати легкі конструкції, рекламні щити, дерева та лінії електропередач.

Поліція рекомендує водіям:

знижувати швидкість та підтримувати рівномірний рух без різких маневрів;

збільшити дистанцію до інших транспортних засобів;

вмикати ближнє світло фар для кращої видимості;

уникати ризикованих обгонів та різких перестроювань;

бути особливо уважними під час виїзду з лісосмуг чи дворів на відкриті ділянки - там вітер відчутно сильніший.

Водночас пішоходам рекомендується:

уникати перебування поруч із деревами, шаткими конструкціями та об’єктами, які вітер може зрушити або перекинути;

обережно рухатись повз будівель, адже сильний вітер може підхоплювати пил, сміття чи дрібні предмети;

переходити дорогу лише у встановлених місцях та обов’язково переконатися що водії помітили вас.

