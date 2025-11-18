Киев готовится к сильным порывам ветра 15-20 м/с 18 ноября: объявлен I уровень опасности
Киев • УНН
В Киеве 18 ноября ожидаются сильные порывы ветра 15–20 м/с, объявлен I уровень опасности (желтый). Это означает повышенный риск для участников дорожного движения и пешеходов.
Во вторник, 18 ноября, в Киеве ожидаются сильные порывы ветра 15–20 м/с. Также объявлен I уровень опасности (желтый), что означает повышенный риск для участников дорожного движения и пешеходов, сообщает УНН со ссылкой на Патрульную полицию Украины.
Детали
Водителей и пешеходов предупредили о том, какую опасность несет сильный ветер. В частности, резкие порывы могут:
- затруднить управление транспортом, особенно на открытых участках дороги и мостах;
- вызвать боковое смещение автомобиля;
- поднимать пыль и мусор, снижая обзорность;
- повреждать легкие конструкции, рекламные щиты, деревья и линии электропередач.
Полиция рекомендует водителям:
- снижать скорость и поддерживать равномерное движение без резких маневров;
- увеличить дистанцию до других транспортных средств;
- включать ближний свет фар для лучшей видимости;
- избегать рискованных обгонов и резких перестроений;
- быть особенно внимательными при выезде из лесополос или дворов на открытые участки - там ветер ощутимо сильнее.
В то же время пешеходам рекомендуется:
- избегать нахождения рядом с деревьями, шаткими конструкциями и объектами, которые ветер может сдвинуть или опрокинуть;
- осторожно двигаться мимо зданий, ведь сильный ветер может подхватывать пыль, мусор или мелкие предметы;
- переходить дорогу только в установленных местах и обязательно убедиться, что водители заметили вас.
Дожди и порывы ветра: прогноз погоды на 18 ноября18.11.25, 07:03 • 2240 просмотров