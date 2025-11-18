Киев готовится к сильным порывам ветра 15-20 м/с 18 ноября: объявлен I уровень опасности

Во вторник, 18 ноября, в Киеве ожидаются сильные порывы ветра 15–20 м/с. Также объявлен I уровень опасности (желтый), что означает повышенный риск для участников дорожного движения и пешеходов, сообщает УНН со ссылкой на Патрульную полицию Украины.

Детали

Водителей и пешеходов предупредили о том, какую опасность несет сильный ветер. В частности, резкие порывы могут:

затруднить управление транспортом, особенно на открытых участках дороги и мостах;

вызвать боковое смещение автомобиля;

поднимать пыль и мусор, снижая обзорность;

повреждать легкие конструкции, рекламные щиты, деревья и линии электропередач.

Полиция рекомендует водителям:

снижать скорость и поддерживать равномерное движение без резких маневров;

увеличить дистанцию до других транспортных средств;

включать ближний свет фар для лучшей видимости;

избегать рискованных обгонов и резких перестроений;

быть особенно внимательными при выезде из лесополос или дворов на открытые участки - там ветер ощутимо сильнее.

В то же время пешеходам рекомендуется:

избегать нахождения рядом с деревьями, шаткими конструкциями и объектами, которые ветер может сдвинуть или опрокинуть;

осторожно двигаться мимо зданий, ведь сильный ветер может подхватывать пыль, мусор или мелкие предметы;

переходить дорогу только в установленных местах и обязательно убедиться, что водители заметили вас.

