Курс валют на 6 жовтня: Нацбанк зміцнив гривню
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,2286 грн/дол., зміцнивши її на п'ять копійок. Офіційний курс євро становить 48,38 грн/євро, а злотого – 11,36 грн/злотий.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,2286 грн/дол., що зміцнило гривню на п’ять копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,22 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,38 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,36 грн/злотий.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:30:
- у банках долар торгується за курсом 41,50-41,02 грн, євро за 48,77-48,15 грн, злотий за 11,80-11,00 грн;
- в обмінниках долар торгується за курсом 41,21-41,30 грн, євро - за 48,70-48,85 грн, злотий за 11,35-11,47 грн;
- на міжбанку курси становлять відповідно 41,33-41,36 грн/дол. та 48,51-48,54 грн/євро.
Україна домінує на ринку курячих яєць Великої Британії, викликаючи обурення місцевих фермерів - The Guardian06.10.25, 01:21 • 8772 перегляди
Доповнення
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, що передбачає збільшення максимального розміру допомоги по безробіттю до 12 тисяч гривень. Замість однієї мінімальної зарплати (8 тис. грн у 2025 році) пропонують встановити виплати на рівні 150% від мінімальної.