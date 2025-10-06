$41.280.00
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
Як підготувати оселю до холодів: чекліст
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний час
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Курс валют на 6 жовтня: Нацбанк зміцнив гривню

Київ • УНН

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,2286 грн/дол., зміцнивши її на п'ять копійок. Офіційний курс євро становить 48,38 грн/євро, а злотого – 11,36 грн/злотий.

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,2286 грн/дол., що зміцнило гривню на п’ять копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,22 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,38 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,36 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:30:

  • у банках долар торгується за курсом 41,50-41,02 грн, євро за 48,77-48,15 грн, злотий за 11,80-11,00 грн;
    • в обмінниках долар торгується за курсом 41,21-41,30 грн, євро - за 48,70-48,85 грн, злотий за 11,35-11,47 грн;
      • на міжбанку курси становлять відповідно 41,33-41,36 грн/дол. та 48,51-48,54 грн/євро.

        Доповнення

        У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, що передбачає збільшення максимального розміру допомоги по безробіттю до 12 тисяч гривень. Замість однієї мінімальної зарплати (8 тис. грн у 2025 році) пропонують встановити виплати на рівні 150% від мінімальної.

