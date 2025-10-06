$41.280.00
5 октября, 15:08
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:39
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
Эксклюзив
3 октября, 12:36
4 октября, 11:30
3 октября, 17:13
3 октября, 16:00
3 октября, 07:40
2 октября, 13:33
Курс валют на 6 октября: Нацбанк укрепил гривну

Киев • УНН

 • 128 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,2286 грн/долл., укрепив ее на пять копеек. Официальный курс евро составляет 48,38 грн/евро, а злотого – 11,36 грн/злотый.

Курс валют на 6 октября: Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,2286 грн/долл., что укрепило гривну на пять копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,22 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,38 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,36 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:30:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,50-41,02 грн, евро по 48,77-48,15 грн, злотый по 11,80-11,00 грн;
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,21-41,30 грн, евро - по 48,70-48,85 грн, злотый по 11,35-11,47 грн;
      • на межбанке курсы составляют соответственно 41,33-41,36 грн/долл. и 48,51-48,54 грн/евро.

        Украина доминирует на рынке куриных яиц Великобритании, вызывая возмущение местных фермеров - The Guardian06.10.25, 01:21 • 8780 просмотров

        Дополнение

        В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий увеличение максимального размера пособия по безработице до 12 тысяч гривен. Вместо одной минимальной зарплаты (8 тыс. грн в 2025 году) предлагают установить выплаты на уровне 150% от минимальной.

        Анна Мурашко

