Курс валют на 6 октября: Нацбанк укрепил гривну
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,2286 грн/долл., укрепив ее на пять копеек. Официальный курс евро составляет 48,38 грн/евро, а злотого – 11,36 грн/злотый.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,2286 грн/долл., что укрепило гривну на пять копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,22 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,38 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,36 грн/злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:30:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,50-41,02 грн, евро по 48,77-48,15 грн, злотый по 11,80-11,00 грн;
- в обменниках доллар торгуется по курсу 41,21-41,30 грн, евро - по 48,70-48,85 грн, злотый по 11,35-11,47 грн;
- на межбанке курсы составляют соответственно 41,33-41,36 грн/долл. и 48,51-48,54 грн/евро.
Украина доминирует на рынке куриных яиц Великобритании, вызывая возмущение местных фермеров - The Guardian06.10.25, 01:21 • 8780 просмотров
Дополнение
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий увеличение максимального размера пособия по безработице до 12 тысяч гривен. Вместо одной минимальной зарплаты (8 тыс. грн в 2025 году) предлагают установить выплаты на уровне 150% от минимальной.