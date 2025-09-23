$41.250.00
05:00 • 3124 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
00:52 • 4182 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 13016 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 28021 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 32222 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 35912 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 52271 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 62647 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 59114 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 29072 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
Курс валют на 23 вересня: гривня продовжує девальвувати

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,3811 грн/дол., що девальвувало гривню на 13 копійок. Офіційний курс євро становить 48,73 грн/євро, а злотого – 11,44 грн/злотий.

Курс валют на 23 вересня: гривня продовжує девальвувати

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,3811 грн/дол., що девальвувало гривню на 13 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,38 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,73 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,44 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:30:

  • у банках долар торгується за курсом 41,60-41,10 грн, євро за 48,97-48,30 грн, злотий за 11,82-11,05 грн;
    • в обмінниках долар торгується за курсом 41,23-41,29 грн, євро - за 48,68-48,85 грн, злотий за 11,37-11,45 грн;
      • на міжбанку курси становлять 41,37-41,40 грн/дол. та 48,72-48,74 грн/євро.

        Сплата податку на нерухомість зросла майже на чверть: де найбільше22.09.25, 13:50 • 3544 перегляди

        Доповнення

        20 вересня Президент Володимир Зеленський заявляв, що за 10 днів Україна представить концепт керованого експорту української зброї, зокрема щодо морських дронів, яких виробляють набагато більше, ніж у цьому є потреба.

        Анна Мурашко

        ЕкономікаФінанси
        Національний банк України
        Володимир Зеленський
        Україна