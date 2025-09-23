Курс валют на 23 вересня: гривня продовжує девальвувати
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,3811 грн/дол., що девальвувало гривню на 13 копійок. Офіційний курс євро становить 48,73 грн/євро, а злотого – 11,44 грн/злотий.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,38 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,73 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,44 грн/злотий.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:30:
- у банках долар торгується за курсом 41,60-41,10 грн, євро за 48,97-48,30 грн, злотий за 11,82-11,05 грн;
- в обмінниках долар торгується за курсом 41,23-41,29 грн, євро - за 48,68-48,85 грн, злотий за 11,37-11,45 грн;
- на міжбанку курси становлять 41,37-41,40 грн/дол. та 48,72-48,74 грн/євро.
Доповнення
