Курс валют на 23 сентября: гривна продолжает девальвировать
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,3811 грн/долл., что девальвировало гривну на 13 копеек. Официальный курс евро составляет 48,73 грн/евро, а злотого – 11,44 грн/злотый.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,38 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,73 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,44 грн/злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:30:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,60-41,10 грн, евро по 48,97-48,30 грн, злотый по 11,82-11,05 грн;
- в обменниках доллар торгуется по курсу 41,23-41,29 грн, евро - по 48,68-48,85 грн, злотый по 11,37-11,45 грн;
- на межбанке курсы составляют 41,37-41,40 грн/долл. и 48,72-48,74 грн/евро.
Дополнение
