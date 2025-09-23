$41.250.00
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
00:52 • 5338 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 13498 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 28598 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 32719 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 36207 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 52772 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 63106 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 59498 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 29182 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
Курс валют на 23 сентября: гривна продолжает девальвировать

Киев • УНН

 • 396 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,3811 грн/долл., что девальвировало гривну на 13 копеек. Официальный курс евро составляет 48,73 грн/евро, а злотого – 11,44 грн/злотый.

Курс валют на 23 сентября: гривна продолжает девальвировать

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,3811 грн/долл., что девальвировало гривну на 13 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,38 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,73 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,44 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:30:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,60-41,10 грн, евро по 48,97-48,30 грн, злотый по 11,82-11,05 грн;
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,23-41,29 грн, евро - по 48,68-48,85 грн, злотый по 11,37-11,45 грн;
      • на межбанке курсы составляют 41,37-41,40 грн/долл. и 48,72-48,74 грн/евро.

        Уплата налога на недвижимость выросла почти на четверть: где больше всего22.09.25, 13:50 • 3574 просмотра

        Дополнение

        20 сентября Президент Владимир Зеленский заявлял, что за 10 дней Украина представит концепт управляемого экспорта украинского оружия, в частности относительно морских дронов, которых производят гораздо больше, чем в этом есть потребность.

        Анна Мурашко

        ЭкономикаФинансы
        Национальный банк Украины
        Владимир Зеленский
        Украина