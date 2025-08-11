Курс валют на 11 серпня: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 41,3895 грн/дол., що є зміцненням на 7 копійок. Курс євро становить 48,19 грн/євро, а злотого – 11,33 грн/злотий.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,3895 грн/дол., що зміцнило гривню на 7 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,38 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,19 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,33 грн/злотий.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:
- у банках долар торгується за курсом 41,72-41,25 грн, євро за 48,70-48,00 грн, злотий за 11,45-10,90 грн;
- в обмінниках долар торгується за курсом 41,41-41,50 грн, євро – за 48,35-48,53 грн, злотий за 11,25-11,38 грн;
- на міжбанку курси становлять відповідно 41,41-41,44 грн/дол. та 48,25-48,26 грн/євро.
Доповнення
Споживча інфляція в Україні сповільнилася до 14,1% у липні у річному вимірі, водночас зафіксовано дефляцію на рівні 0,2% у місячному вимірі.