Курс валют на 11 серпня: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню

$41.460.00
48.280.00
ukenru
Ексклюзив
06:00 • 3284 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
05:15 • 8224 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 25657 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 81104 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 156300 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 118137 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 288756 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 161824 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 350401 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 316795 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
6.8м/с
69%
752мм
Популярнi новини
Азербайджан може зняти ембарго на постачання зброї Україні через атаки рф - ЗМІ10 серпня, 20:37 • 10744 перегляди
На фронті загинув український художник Давид ЧичканPhoto10 серпня, 21:24 • 5644 перегляди
Окупанти на ТОТ Донеччини “регулюють” ціни на воду терором на тлі її гострої нестачі - ЦНС10 серпня, 22:39 • 6474 перегляди
Шахтар отримав приголомшливу пропозицію щодо Кевіна: скільки коштує бразильський вінгер00:54 • 4852 перегляди
Трамп на переговорах із путіним діятиме з позиції миру через силу - Маркарова03:04 • 8344 перегляди
Публікації
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
Ексклюзив
06:00 • 3284 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги 05:15 • 8224 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo8 серпня, 14:38 • 350401 перегляди
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія КузьмінихPhoto8 серпня, 14:30 • 226459 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 316795 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Джо Байден
Ґрета Тунберг
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Білий дім
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 59204 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 156301 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 327962 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 232229 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 241372 перегляди
Актуальне
Brent
Шахед-136
Financial Times
The New York Times
The Times

Курс валют на 11 серпня: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню

Київ • УНН

 • 568 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 41,3895 грн/дол., що є зміцненням на 7 копійок. Курс євро становить 48,19 грн/євро, а злотого – 11,33 грн/злотий.

Курс валют на 11 серпня: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,3895 грн/дол., що зміцнило гривню на 7 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,38 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,19 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,33 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:

  • у банках долар торгується за курсом 41,72-41,25 грн, євро за 48,70-48,00 грн, злотий за 11,45-10,90 грн;
    • в обмінниках долар торгується за курсом 41,41-41,50 грн, євро – за 48,35-48,53 грн, злотий за 11,25-11,38 грн;
      • на міжбанку курси становлять відповідно 41,41-41,44 грн/дол. та 48,25-48,26 грн/євро.

        У Києві на понад 40% наростили сплату податку на нерухомість09.08.25, 09:21 • 5422 перегляди

        Доповнення

        Споживча інфляція в Україні сповільнилася до 14,1% у липні у річному вимірі, водночас зафіксовано дефляцію на рівні 0,2% у місячному вимірі.

        Анна Мурашко

        ЕкономікаФінанси
        Національний банк України
        Україна