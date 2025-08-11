Курс валют на 11 августа: Нацбанк продолжает укреплять гривну
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару на уровне 41,3895 грн/долл., что является укреплением на 7 копеек. Курс евро составляет 48,19 грн/евро, а злотого – 11,33 грн/злотый.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,3895 грн/долл., что укрепило гривну на 7 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,38 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,19 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,33 грн/злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,72-41,25 грн, евро по 48,70-48,00 грн, злотый по 11,45-10,90 грн;
- в обменниках доллар торгуется по курсу 41,41-41,50 грн, евро – по 48,35-48,53 грн, злотый по 11,25-11,38 грн;
- на межбанке курсы составляют соответственно 41,41-41,44 грн/долл. и 48,25-48,26 грн/евро.
Дополнение
Потребительская инфляция в Украине замедлилась до 14,1% в июле в годовом измерении, в то же время зафиксирована дефляция на уровне 0,2% в месячном измерении.