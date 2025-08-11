$41.460.00
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
9 августа, 14:11
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходные
9 августа, 06:10
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила Украина
8 августа, 13:00
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
8 августа, 12:43
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
Курс валют на 11 августа: Нацбанк продолжает укреплять гривну

Киев • УНН

 • 176 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару на уровне 41,3895 грн/долл., что является укреплением на 7 копеек. Курс евро составляет 48,19 грн/евро, а злотого – 11,33 грн/злотый.

Курс валют на 11 августа: Нацбанк продолжает укреплять гривну

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,3895 грн/долл., что укрепило гривну на 7 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,38 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,19 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,33 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,72-41,25 грн, евро по 48,70-48,00 грн, злотый по 11,45-10,90 грн;
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,41-41,50 грн, евро – по 48,35-48,53 грн, злотый по 11,25-11,38 грн;
      • на межбанке курсы составляют соответственно 41,41-41,44 грн/долл. и 48,25-48,26 грн/евро.

        В Киеве более чем на 40% увеличили уплату налога на недвижимость09.08.2025, 09:21 • 5396 просмотров

        Дополнение

        Потребительская инфляция в Украине замедлилась до 14,1% в июле в годовом измерении, в то же время зафиксирована дефляция на уровне 0,2% в месячном измерении.

        Анна Мурашко

