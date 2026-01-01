Долар дорожчає: НБУ встановив курс валют на перший день 2026 року

Станом на четвер, 1 січня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 42,39 гривні за один долар. Офіційний курс у середу становив 42,21 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 49,79. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить: 42,3532 грн (-4 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 49,7947 грн (-6 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,8015 грн. (+1 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 середи:

у банках долар торгується за курсом 42,05-42,55 грн, євро за 49,50-50,17 грн, злотий за 11,50 -12,10 грн;

на міжбанку курси становлять 42,20-42,30 грн/дол. та 49,51-49,61 грн/євро.

Нагадаємо

Міжнародні резерви України станом на 1 грудня сягнули 54,7 мільярда доларів США. У листопаді показник збільшився на 10,6%, що стало найбільшим приростом з початку року.

Долар США готується до найбільшого річного падіння з 2017 року - Reuters