Доллар дорожает: НБУ установил курс валют на первый день 2026 года

$42.390.17
49.860.20
ukenru
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 32929 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 40078 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 21713 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 23008 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 21983 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 21371 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 24101 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12 • 20511 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 18075 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 16362 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2.1м/с
82%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Атака на Запорожье: число раненых возросло до пятиVideo31 декабря, 21:59 • 9390 просмотра
В новогоднюю ночь враг атакует шахедами: в Одессе прозвучало несколько взрывов31 декабря, 22:21 • 9232 просмотра
Атака на Одесскую область в новогоднюю ночь: враг ударил по энергетической инфраструктуре31 декабря, 23:07 • 10301 просмотра
"Танцы со звездами": объявлены победителиVideo31 декабря, 23:33 • 30984 просмотра
Луцк атакован вражескими БПЛА в новогоднюю ночь00:38 • 6744 просмотра
публикации
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 32929 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 28081 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 71960 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 71596 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto30 декабря, 09:46 • 65060 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Кир Стармер
Николас Мадуро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Китай
Германия
Реклама
УНН Lite
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 4392 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 5434 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 28066 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 14530 просмотра
Warner Bros. планирует отклонить последнее предложение Paramount, несмотря на гарантии Эллисона - FT31 декабря, 12:49 • 21543 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Сериал
The New York Times

Доллар дорожает: НБУ установил курс валют на первый день 2026 года

Киев • УНН

 • 546 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 1 января на уровне 42,39 гривны, что выше предыдущего показателя. Курс евро составляет 49,79 гривны, а злотого – 11,80 гривны.

Доллар дорожает: НБУ установил курс валют на первый день 2026 года

По состоянию на четверг, 1 января, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 42,39 гривны за один доллар. Официальный курс в среду составлял 42,21 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 49,79. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ. 

Детали

Официальный курс доллара составляет: 42,3532 грн (-4 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 49,7947 грн (-6 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,8015 грн. (+1 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 среды:

  • в банках доллар торгуется по курсу 42,05-42,55 грн, евро по 49,50-50,17 грн, злотый по 11,50 -12,10 грн;
    • на межбанке курсы составляют 42,20-42,30 грн/долл. и 49,51-49,61 грн/евро.

      Напомним

      Международные резервы Украины по состоянию на 1 декабря достигли 54,7 миллиарда долларов США. В ноябре показатель увеличился на 10,6%, что стало наибольшим приростом с начала года.

      Доллар США готовится к крупнейшему годовому падению с 2017 года - Reuters24.12.25, 14:50 • 2948 просмотров

      Вадим Хлюдзинский

      ЭкономикаФинансы
      Злотый
      Национальный банк Украины
      Украина