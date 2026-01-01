Доллар дорожает: НБУ установил курс валют на первый день 2026 года

По состоянию на четверг, 1 января, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 42,39 гривны за один доллар. Официальный курс в среду составлял 42,21 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 49,79. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 42,3532 грн (-4 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 49,7947 грн (-6 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,8015 грн. (+1 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 среды:

в банках доллар торгуется по курсу 42,05-42,55 грн, евро по 49,50-50,17 грн, злотый по 11,50 -12,10 грн;

на межбанке курсы составляют 42,20-42,30 грн/долл. и 49,51-49,61 грн/евро.

Напомним

Международные резервы Украины по состоянию на 1 декабря достигли 54,7 миллиарда долларов США. В ноябре показатель увеличился на 10,6%, что стало наибольшим приростом с начала года.

