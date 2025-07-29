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"Динамо" - "Хамрун Спартанс": анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів
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"Купатися дозволено": купанти маркують пляжі Криму як безпечні, попри жахливе забруднення моря - ЦНС

Київ • УНН

 • 996 перегляди

росіяни в Криму продовжують стверджувати про безпечність морської води, хоча реальність свідчить про забруднення мазутом та фекаліями. При цьому лише 4,5% проб води, за даними окупаційного "роспотребнадзору", не відповідають нормам.

"Купатися дозволено": купанти маркують пляжі Криму як безпечні, попри жахливе забруднення моря - ЦНС

Поки Чорне море перетворюється на вигрібну яму, окупанти маркують пляжі табличками "Купатися дозволено". Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що у Криму росіяни продовжують знімати серіал "все хорошо", навіть коли море смердить. Так, за даними окупаційного "роспотребнадзору" лише 4,5% проб води нібито не відповідають нормам.

Але реальність - інша: мазут, фекалії, шлункові розлади в дітей із таборів та відсутність очистки узбережжя. На пляжах - фортифікації. У морі - токсини. У таборах - промивання мізків

- розповідають у ЦНС.

Там називають це частиною окупації, обману та системного нищення української землі.

Нагадаємо

На тимчасово окупованих територіях України зірвано туристичний сезон через відсутність туристів та персоналу. Більшість пансіонатів закриті або перетворені на казарми, а єдиний "турпотік" складають родини колаборантів.

Окупанти знищують римський форт у Криму заради будівництва ТЦ та котеджів - ЦНС01.07.25, 07:46 • 1294 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Суспільство
Чорне море
Крим
Tesla
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