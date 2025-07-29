"Купатися дозволено": купанти маркують пляжі Криму як безпечні, попри жахливе забруднення моря - ЦНС
Київ • УНН
росіяни в Криму продовжують стверджувати про безпечність морської води, хоча реальність свідчить про забруднення мазутом та фекаліями. При цьому лише 4,5% проб води, за даними окупаційного "роспотребнадзору", не відповідають нормам.
Поки Чорне море перетворюється на вигрібну яму, окупанти маркують пляжі табличками "Купатися дозволено". Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
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Зазначається, що у Криму росіяни продовжують знімати серіал "все хорошо", навіть коли море смердить. Так, за даними окупаційного "роспотребнадзору" лише 4,5% проб води нібито не відповідають нормам.
Але реальність - інша: мазут, фекалії, шлункові розлади в дітей із таборів та відсутність очистки узбережжя. На пляжах - фортифікації. У морі - токсини. У таборах - промивання мізків
Там називають це частиною окупації, обману та системного нищення української землі.
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