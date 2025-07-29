Пока Черное море превращается в выгребную яму, оккупанты маркируют пляжи табличками "Купаться разрешено". Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в Крыму россияне продолжают снимать сериал "все хорошо", даже когда море смердит. Так, по данным оккупационного "роспотребнадзора" лишь 4,5% проб воды якобы не соответствуют нормам.

Но реальность - другая: мазут, фекалии, желудочные расстройства у детей из лагерей и отсутствие очистки побережья. На пляжах - фортификации. В море - токсины. В лагерях - промывание мозгов - рассказывают в ЦНС.

Там называют это частью оккупации, обмана и системного уничтожения украинской земли.

Напомним

На временно оккупированных территориях Украины сорван туристический сезон из-за отсутствия туристов и персонала. Большинство пансионатов закрыты или превращены в казармы, а единственный "турпоток" составляют семьи коллаборантов.

Оккупанты уничтожают римский форт в Крыму ради строительства ТЦ и коттеджей – ЦНС