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"Купаться разрешено": купальщики маркируют пляжи Крыма как безопасные, несмотря на ужасное загрязнение моря - ЦНС

Киев • УНН

 • 652 просмотра

Россияне в Крыму продолжают утверждать о безопасности морской воды, хотя реальность свидетельствует о загрязнении мазутом и фекалиями. При этом лишь 4,5% проб воды, по данным оккупационного "Роспотребнадзора", не соответствуют нормам.

"Купаться разрешено": купальщики маркируют пляжи Крыма как безопасные, несмотря на ужасное загрязнение моря - ЦНС

Пока Черное море превращается в выгребную яму, оккупанты маркируют пляжи табличками "Купаться разрешено". Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в Крыму россияне продолжают снимать сериал "все хорошо", даже когда море смердит. Так, по данным оккупационного "роспотребнадзора" лишь 4,5% проб воды якобы не соответствуют нормам.

Но реальность - другая: мазут, фекалии, желудочные расстройства у детей из лагерей и отсутствие очистки побережья. На пляжах - фортификации. В море - токсины. В лагерях - промывание мозгов

- рассказывают в ЦНС.

Там называют это частью оккупации, обмана и системного уничтожения украинской земли.

Напомним

На временно оккупированных территориях Украины сорван туристический сезон из-за отсутствия туристов и персонала. Большинство пансионатов закрыты или превращены в казармы, а единственный "турпоток" составляют семьи коллаборантов.

Оккупанты уничтожают римский форт в Крыму ради строительства ТЦ и коттеджей – ЦНС01.07.25, 07:46 • 1294 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Общество
Черное море
Крым
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