"Купаться разрешено": купальщики маркируют пляжи Крыма как безопасные, несмотря на ужасное загрязнение моря - ЦНС
Киев • УНН
Россияне в Крыму продолжают утверждать о безопасности морской воды, хотя реальность свидетельствует о загрязнении мазутом и фекалиями. При этом лишь 4,5% проб воды, по данным оккупационного "Роспотребнадзора", не соответствуют нормам.
Пока Черное море превращается в выгребную яму, оккупанты маркируют пляжи табличками "Купаться разрешено". Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в Крыму россияне продолжают снимать сериал "все хорошо", даже когда море смердит. Так, по данным оккупационного "роспотребнадзора" лишь 4,5% проб воды якобы не соответствуют нормам.
Но реальность - другая: мазут, фекалии, желудочные расстройства у детей из лагерей и отсутствие очистки побережья. На пляжах - фортификации. В море - токсины. В лагерях - промывание мозгов
Там называют это частью оккупации, обмана и системного уничтожения украинской земли.
Напомним
На временно оккупированных территориях Украины сорван туристический сезон из-за отсутствия туристов и персонала. Большинство пансионатов закрыты или превращены в казармы, а единственный "турпоток" составляют семьи коллаборантов.
Оккупанты уничтожают римский форт в Крыму ради строительства ТЦ и коттеджей – ЦНС01.07.25, 07:46 • 1294 просмотра