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Кулеба заявив, що Україна не дозволить жодній іноземній державі вплинути на закон про нацменшини

Кулеба заявив, що Україна не дозволить жодній іноземній державі вплинути на закон про нацменшини

Київ • УНН

 • 14785 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не дозволить жодній іноземній державі будь-яким чином впливати на зміст нового законодавства у сфері національних меншин. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МЗС.

Деталі

Так, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Верховним комісаром ОБСЄ у справах національних меншин Кайратом Абдрахмановим.

“Дмитро Кулеба запевнив, що Україна розглядає розмаїття національних меншин як свою особливість та національне багатство, має намір і надалі приділяти пріоритетну увагу збереженню та розвитку національної ідентичності меншин відповідно до взятих на себе міжнародних зобов’язань”, — йдеться в повідомленні.

За словами Кулеби, мета у тому, щоб представники національних меншин могли на 100% зберігати та розвивати свою ідентичність і водночас на 100% бути громадянами України.

“Дмитро Кулеба наголосив, що тема захисту прав національних меншин не повинна бути предметом політизації. Комісар погодився із таким підходом міністра, потребою деполітизації та уникнення надмірного міжнародного контексту у питанні національних меншин”, — зазначається в повідомленні.

Додамо

Також Кулеба поінформував Кайрата Абдрахманова про розробку Верховною Радою України нового законодавства у сфері національних меншин, яке має відповідати найсучаснішим світовим стандартам у цій сфері. Водночас, міністр зауважив, що Україна “не дозволить жодній іноземній державі будь-яким чином впливати на його зміст”.

Окрім того, міністр висловив впевненість, що Кайрату Абдрахманову вдасться підвищити ефективність реагування ОБСЄ на серйозні виклики у сфері дотримання прав національних меншин, зокрема в тимчасово окупованих Росією Криму та окремих районах Донецької та Луганської областей.

Раніше

Кулеба заявляв, що Україна зобов’язалася долучити угорців Закарпаття до розробки закону про національні меншини.

Також Україна і Угорщина досягла домовленостей щодо низки суперечливих питань — зокрема, стосовно законодавства про мову і освіту.

Президент Володимир Зеленський вважає, що необхідно ухвалити закон, який врегулює захист самобутності та рівноправності національних меншин, які живуть в Україні.

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