Кулеба заявил, что Украина не позволит ни одному иностранному государству повлиять на закон о нацменьшинствах
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не позволит ни одному иностранному государству каким-либо образом влиять на содержание нового законодательства в сфере национальных меньшинств. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД.
Детали
Так, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайратом Абдрахмановым.
"Дмитрий Кулеба заверил, что Украина рассматривает разнообразие национальных меньшинств как свою особенность и национальное богатство, намерена и впредь уделять приоритетное внимание сохранению и развитию национальной идентичности меньшинств в соответствии с взятыми на себя международными обязательствами", - говорится в сообщении.
По словам Кулебы, цель в том, чтобы представители национальных меньшинств могли на 100% сохранять и развивать свою идентичность и одновременно на 100% быть гражданами Украины.
"Дмитрий Кулеба отметил, что тема защиты прав национальных меньшинств не должна быть предметом политизации. Комиссар согласился с таким подходом министра, необходимостью деполитизации и избежания чрезмерного международного контекста в вопросе национальных меньшинств", - отмечается в сообщении.
Добавим
Также Кулеба сообщил Кайрату Абдрахманову о разработке Верховной Радой Украины нового законодательства в сфере национальных меньшинств, которое должно отвечать современным мировым стандартам в этой сфере. В то же время, министр отметил, что Украина "не позволит ни одному иностранному государству каким-либо образом влиять на его содержание".
Кроме того, министр выразил уверенность, что Кайрату Абдрахманову удастся повысить эффективность реагирования ОБСЕ на серьезные вызовы в сфере соблюдения прав национальных меньшинств, в частности во временно оккупированных Россией Крыма и отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Ранее
Кулеба заявлял, что Украина обязалась привлечь венгров Закарпатья к разработке закона о национальных меньшинствах.
Также Украина и Венгрия достигли договоренностей по ряду спорных вопросов - в частности, относительно законодательства о языке и образовании.
Президент Владимир Зеленский считает, что необходимо принять закон, который урегулирует защиту самобытности и равноправия национальных меньшинств, проживающих в Украине.