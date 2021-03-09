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Кулеба заявил, что Украина не позволит ни одному иностранному государству повлиять на закон о нацменьшинствах

Кулеба заявил, что Украина не позволит ни одному иностранному государству повлиять на закон о нацменьшинствах

Киев  •  УНН

 • 14778 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не позволит ни одному иностранному государству каким-либо образом влиять на содержание нового законодательства в сфере национальных меньшинств. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД.

Детали

Так, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайратом Абдрахмановым.

"Дмитрий Кулеба заверил, что Украина рассматривает разнообразие национальных меньшинств как свою особенность и национальное богатство, намерена и впредь уделять приоритетное внимание сохранению и развитию национальной идентичности меньшинств в соответствии с взятыми на себя международными обязательствами", - говорится в сообщении.

По словам Кулебы, цель в том, чтобы представители национальных меньшинств могли на 100% сохранять и развивать свою идентичность и одновременно на 100% быть гражданами Украины.

"Дмитрий Кулеба отметил, что тема защиты прав национальных меньшинств не должна быть предметом политизации. Комиссар согласился с таким подходом министра, необходимостью деполитизации и избежания чрезмерного международного контекста в вопросе национальных меньшинств", - отмечается в сообщении.

Добавим

Также Кулеба сообщил Кайрату Абдрахманову о разработке Верховной Радой Украины нового законодательства в сфере национальных меньшинств, которое должно отвечать современным мировым стандартам в этой сфере. В то же время, министр отметил, что Украина "не позволит ни одному иностранному государству каким-либо образом влиять на его содержание".

Кроме того, министр выразил уверенность, что Кайрату Абдрахманову удастся повысить эффективность реагирования ОБСЕ на серьезные вызовы в сфере соблюдения прав национальных меньшинств, в частности во временно оккупированных Россией Крыма и отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Ранее

Кулеба заявлял, что Украина обязалась привлечь венгров Закарпатья к разработке закона о национальных меньшинствах.

Также Украина и Венгрия достигли договоренностей по ряду спорных вопросов - в частности, относительно законодательства о языке и образовании.

Президент Владимир Зеленский считает, что необходимо принять закон, который урегулирует защиту самобытности и равноправия национальных меньшинств, проживающих в Украине.

Украинские Национальные Новости

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