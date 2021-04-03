Кулеба обговорив з головою ОБСЄ загострення Росією безпекової ситуації: попросив додаткові бази на кордон з РФ

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“Обговорили з діючою головою ОБСЄ Анн Лінде загострення Росією безпекової ситуації на Донбасі та в Криму, нарощування військ РФ поблизу кордонів України. Я підкреслив, що нині важливі чіткі та сильні дипломатичні сигнали, аби демотивувати Москву від подальших деструктивних кроків”, — написав Кулеба.

Деталі

У пресслужбі МЗС при цьому розповіли більше детально, що "Кулеба детально поінформував співрозмовницю про системне загострення Росією безпекової ситуації у Донецькій та Луганській областях та в Криму на тлі небажання Російської Федерації підтвердити свою відданість режиму припинення вогню, а також нарощування російської військової присутності поблизу кордонів нашої держави".

Як вказано, Кулеба звернув особливу увагу на зростання протягом останніх тижнів інтенсивності російської пропаганди, зокрема системні спроби поширювати дезінформацію про нібито підготовку України до здійснення військової ескалації. "Глава МЗС України запевнив співрозмовницю, що подібні звинувачення не мають нічого спільного із дійсністю, адже Україна залишається відданою політико-дипломатичним шляхам врегулювання конфлікту та деокупації українських територій", - додали у МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві додали, що Анн Лінде позитивно відзначила виваженість дій України в умовах загострення Росією безпекової ситуації. Чинна Голова ОБСЄ, як зазначається, "запевнила у подальшій незмінній підтримці територіальної цілісності та суверенітету України".

Про це сама вона також написала у Twitter: "Сьогодні розмовляла з моїм колегою Дмитром Кулебою про ситуацію з безпекою в Україні та навколо неї. Як голова ОБСЄ я залишаюся прихильною повній повазі до суверенітету і територіальної цілісності України, а також зміцненню узгодженого в липні 2020 року припинення вогню".

Сторони, за даними МЗС України, обговорили шляхи вирішення проблемних безпекових та гуманітарних питань у зоні російсько-українського збройного конфлікту.

Дмитро Кулеба наголосив на критичній важливості чітких і сильних дипломатичних сигналів, аби демотивувати Росію від будь-яких подальших деструктивних дій: “Ми всі маємо залишатися дуже пильними та непохитними. Чим сильнішими будуть дипломатичні сигнали зараз, тим зрозуміліше буде для Росії, що за будь-який новий виток ескалації їй доведеться сплатити високу ціну”.

Міністр закликав ОБСЄ відкрити додаткові передові патрульні бази ОБСЄ вздовж неконтрольованої ділянки українсько-російського державного кордону: “У наступні тижні важливо пильно стежити за кожним кроком Росії. І якщо є зараз місце, де ця увага потрібна більше, ніж будь-де, то це саме неконтрольована ділянка кордону між Україною та Росією”.

Насамкінець, співрозмовники окремо обговорили хід підготовки до інавгураційного саміту Кримської платформи.

Доповнення

Україна поінформувала партнерів з членів Ради Безпеки ООН про загострення безпекової ситуації на Донбасі та нарощування військової присутності Росії на окупованих територіях, а також на кордоні.

Так, Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповіді в парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону - вони зосереджені в окупованому Криму, а також в Ростовській, Брянській і Воронезькій області.

За даними розвідки, Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій проти України.