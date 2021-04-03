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Кулеба обсудил с главой ОБСЕ обострение Россией ситуации с безопасностью: попросил дополнительные базы на границу с РФ

Кулеба обсудил с главой ОБСЕ обострение Россией ситуации с безопасностью: попросил дополнительные базы на границу с РФ

Киев  •  УНН

 • 16629 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с действующей председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде обострение Россией ситуации с безопасностью и призвал открыть дополнительные передовые патрульные базы ОБСЕ вдоль неконтролируемого участка российско-украинской государственной границы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Кулебы в Twitter, пресс-службу МИД Украины.

Цитата:

"Обсудили с действующим председателем ОБСЕ Анн Линде обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе и в Крыму, наращивание войск РФ вблизи границ Украины. Я подчеркнул, что сейчас важны четкие и сильные дипломатические сигналы, чтобы демотивировать Москву от дальнейших деструктивных шагов", - написал Кулеба.

Детали

В пресс-службе МИД при этом рассказали более подробно, что "Кулеба подробно проинформировал собеседницу о системном обострении Россией ситуации с безопасностью в Донецкой и Луганской областях и в Крыму на фоне нежелания Российской Федерации подтвердить свою преданность режиму прекращения огня, а также наращивании российского военного присутствия вблизи границ нашего государства".

Как указано, Кулеба обратил особое внимание на рост в течение последних недель интенсивности российской пропаганды, в частности системные попытки распространять дезинформацию о якобы подготовке Украины к проведению военной эскалации. "Глава МИД Украины заверил собеседницу, что подобные обвинения не имеют ничего общего с действительностью, ведь Украина остается преданной политико-дипломатическим путям урегулирования конфликта и деоккупации украинских территорий", - добавили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Анн Линде положительно отметила взвешенность действий Украины в условиях обострения Россией ситуации с безопасностью. Действующая председатель ОБСЕ, как отмечается, "заверила в дальнейшей неизменной поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины".

Об этом сама она также написала в Twitter: "Сегодня разговаривала с моим коллегой Дмитрием Кулебой о ситуации с безопасностью в Украине и вокруг нее. Как председатель ОБСЕ я остаюсь приверженной полному уважению суверенитета и территориальной целостности Украины, а также укреплению согласованного в июле 2020 года прекращению огня".

Стороны, по данным МИД Украины, обсудили пути решения проблемных вопросов с безопасностью и гуманитарных вопросов в зоне российско-украинского вооруженного конфликта.

Дмитрий Кулеба отметил критическую важность четких и сильных дипломатических сигналов, чтобы демотивировать Россию от любых дальнейших деструктивных действий: "Мы все должны оставаться очень бдительными и непоколебимыми. Чем сильнее будут дипломатические сигналы сейчас, тем понятнее будет для России, что за любой новый виток эскалации ей придется заплатить высокую цену".

Министр призвал ОБСЕ открыть дополнительные передовые патрульные базы ОБСЕ вдоль неконтролируемого участка российско-украинской государственной границы: "В следующие недели важно внимательно следить за каждым шагом России. И если сейчас место, где это внимание требуется больше, чем где бы то ни было, то это именно неконтролируемый участок границы между Украиной и Россией".

Наконец, собеседники отдельно обсудили ход подготовки к инаугурационному саммиту Крымской платформы.

Дополнение

Украина проинформировала партнеров из членов Совета Безопасности ООН об обострении ситуации с безопасностью на Донбассе и наращивании военного присутствия России на оккупированных территориях, а также на границе.

Так, Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время доклада в парламенте 30 марта заявил о наращивании Россией войск вблизи украинской границы - они сосредоточены в оккупированном Крыму, а также в Ростовской, Брянской и Воронежской области.

По данным разведки, Российская Федерация готова к широкомасштабным провокациям против Украины.

Украинские Национальные Новости

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