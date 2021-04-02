Україна поінформувала членів РБ ООН про загострення на Донбасі та нарощування присутності РФ на кордоні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Україна поінформувала партнерів з членів Ради Безпеки ООН про загострення безпекової ситуації на Донбасі та нарощування військової присутності Росії на окупованих територіях, а також на кордоні. Про це інформує місія України при ООН, передає УНН.
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"Поінформували партнерів-членів РБ ООН про загострення безпекової ситуації на Донбасі та нарощування військової присутності РФ на окупованих територіях і на кордоні з Україною", - йдеться в повідомленні місії у Twitter.
Деталі
В місії зазначили, що цінують підтримку партнерів, та впевнені, що спільні зусилля та тиск на Росію дозволять припинити військове нагнітання.
Контекст
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповіді в парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону - вони зосереджені в окупованому Криму, а також в Ростовській, Брянській і Воронезькій області.
Раніше газета The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляла, що Росія стягнула до кордону з Україною близько 4 тис. військових.