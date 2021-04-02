Україна поінформувала членів РБ ООН про загострення на Донбасі та нарощування присутності РФ на кордоні

Цитата:

"Поінформували партнерів-членів РБ ООН про загострення безпекової ситуації на Донбасі та нарощування військової присутності РФ на окупованих територіях і на кордоні з Україною", - йдеться в повідомленні місії у Twitter.

Деталі

В місії зазначили, що цінують підтримку партнерів, та впевнені, що спільні зусилля та тиск на Росію дозволять припинити військове нагнітання.

Контекст

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповіді в парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону - вони зосереджені в окупованому Криму, а також в Ростовській, Брянській і Воронезькій області.



Раніше газета The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляла, що Росія стягнула до кордону з Україною близько 4 тис. військових.



