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Україна поінформувала членів РБ ООН про загострення на Донбасі та нарощування присутності РФ на кордоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Україна поінформувала партнерів з членів Ради Безпеки ООН про загострення безпекової ситуації на Донбасі та нарощування військової присутності Росії на окупованих територіях, а також на кордоні. Про це інформує місія України при ООН, передає УНН.

Цитата:

"Поінформували партнерів-членів РБ ООН про загострення безпекової ситуації на Донбасі та нарощування військової присутності РФ на окупованих територіях і на кордоні з Україною", - йдеться в повідомленні місії у Twitter.

Деталі

В місії зазначили, що цінують підтримку партнерів, та впевнені, що спільні зусилля та тиск на Росію дозволять припинити військове нагнітання.

Контекст

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповіді в парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону - вони зосереджені в окупованому Криму, а також в Ростовській, Брянській і Воронезькій області.

Раніше газета The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляла, що Росія стягнула до кордону з Україною близько 4 тис. військових.

Українські Національні Новини

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