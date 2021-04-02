Украина проинформировала членов СБ ООН об обострении на Донбассе и наращивании присутствия РФ на границе
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Украина проинформировала партнеров из членов Совета Безопасности ООН об обострении ситуации с безопасностью на Донбассе и наращивании военного присутствия России на оккупированных территориях, а также на границе. Об этом сообщает миссия Украины при ООН, передает УНН.
Цитата:
"Проинформировали партнеров-членов СБ ООН об обострении ситуации с безопасностью на Донбассе и наращивании военного присутствия РФ на оккупированных территориях и на границе с Украиной", - говорится в сообщении миссии в Twitter.
Детали
В миссии отметили, что ценят поддержку партнеров, и уверены, что совместные усилия и давление на Россию позволят прекратить военное нагнетание.
Контекст
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время доклада в парламенте 30 марта заявил о наращивании Россией войск вблизи украинской границы - они сосредоточены в оккупированном Крыму, а также в Ростовской, Брянской и Воронежской области.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщала, что Россия стянула к границе с Украиной около 4 тыс. военных.