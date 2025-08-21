$41.380.02
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
06:16 • 10907 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
05:30 • 19043 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 46958 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 129684 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 63322 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 108290 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 275075 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовин
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 85255 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 78717 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
Кримський вітер: у тимчасово окупованому Севастополі був приліт по місцю дислокації військового підрозділу рф

Київ • УНН

 • 62 перегляди

У Севастополі на мисі Херсонес був приліт по військовій частині ГРУ в районі аеродрому "Південний". Призначений росією губернатор Развожаєв заявив про "навчання з гасіння пожеж".

Кримський вітер: у тимчасово окупованому Севастополі був приліт по місцю дислокації військового підрозділу рф

Призначений росією губернатор Развожаєва повідомив, що відбувалося відпрацювання гасіння пожеж, передає ТГ-канал Кримський вітер, інформує УНН.

Деталі

Джерело Телеграм-каналу "Кримський вітер" повідомило про приліт на мисі Херсонес у Севастополі в окупованому Криму. 

Ідеться про те, що вночі "був по військовій частині ГРУ". Місце - "у районі аеродрому "Південний" .

Після цього російські військові зажадали від росгубернатора Развожаєва написати казку про нібито проведення "вчення з практичного відпрацювання гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій в умовах, наближених до бойових". 

- пише Кримський вітер

Тим не менш, наслідки атаки наразі невідомі. Як пише Кримський вітер - дані "уточнюються".

Нагадаємо

У тимчасово окупованому Криму розпочато нову хвилю фільтраційних заходів

Трамп наголосив, що Україна навряд чи зможе повернути Крим і приєднатися до НАТО. 

