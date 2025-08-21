Кримський вітер: у тимчасово окупованому Севастополі був приліт по місцю дислокації військового підрозділу рф
Київ • УНН
У Севастополі на мисі Херсонес був приліт по військовій частині ГРУ в районі аеродрому "Південний". Призначений росією губернатор Развожаєв заявив про "навчання з гасіння пожеж".
Призначений росією губернатор Развожаєва повідомив, що відбувалося відпрацювання гасіння пожеж, передає ТГ-канал Кримський вітер, інформує УНН.
Деталі
Джерело Телеграм-каналу "Кримський вітер" повідомило про приліт на мисі Херсонес у Севастополі в окупованому Криму.
Ідеться про те, що вночі "був по військовій частині ГРУ". Місце - "у районі аеродрому "Південний" .
Після цього російські військові зажадали від росгубернатора Развожаєва написати казку про нібито проведення "вчення з практичного відпрацювання гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій в умовах, наближених до бойових".
Тим не менш, наслідки атаки наразі невідомі. Як пише Кримський вітер - дані "уточнюються".
Нагадаємо
