Крымский ветер: во временно оккупированном Севастополе был прилет по месту дислокации воинского подразделения рф
Киев • УНН
В Севастополе на мысе Херсонес был прилет по воинской части ГРУ в районе аэродрома "Южный". Назначенный россией губернатор Развожаев заявил об "учениях по тушению пожаров".
Назначенный Россией губернатор Развожаев сообщил, что происходила отработка тушения пожаров, передает ТГ-канал Крымский ветер, информирует УНН.
Детали
Источник Телеграм-канала "Крымский ветер" сообщил о прилете на мысе Херсонес в Севастополе в оккупированном Крыму.
Речь идет о том, что ночью "был по воинской части ГРУ". Место - "в районе аэродрома "Южный".
После этого российские военные потребовали от росгубернатора Развожаева написать сказку о якобы проведении "учения по практической отработке тушения пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях, приближенных к боевым".
Тем не менее, последствия атаки пока неизвестны. Как пишет Крымский ветер - данные "уточняются".
Напомним
Во временно оккупированном Крыму начата новая волна фильтрационных мероприятий.
Трамп подчеркнул, что Украина вряд ли сможет вернуть Крым и присоединиться к НАТО.