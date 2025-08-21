$41.380.02
07:38 • 1734 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
06:16 • 11959 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
05:30 • 20367 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 48069 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 131850 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 64024 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 109810 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 276331 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 85323 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 78775 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
Крымский ветер: во временно оккупированном Севастополе был прилет по месту дислокации воинского подразделения рф

Киев • УНН

 • 344 просмотра

В Севастополе на мысе Херсонес был прилет по воинской части ГРУ в районе аэродрома "Южный". Назначенный россией губернатор Развожаев заявил об "учениях по тушению пожаров".

Крымский ветер: во временно оккупированном Севастополе был прилет по месту дислокации воинского подразделения рф

Назначенный Россией губернатор Развожаев сообщил, что происходила отработка тушения пожаров, передает ТГ-канал Крымский ветер, информирует УНН.

Детали

Источник Телеграм-канала "Крымский ветер" сообщил о прилете на мысе Херсонес в Севастополе в оккупированном Крыму.

Речь идет о том, что ночью "был по воинской части ГРУ". Место - "в районе аэродрома "Южный".

После этого российские военные потребовали от росгубернатора Развожаева написать сказку о якобы проведении "учения по практической отработке тушения пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях, приближенных к боевым".

- пишет Крымский ветер

Тем не менее, последствия атаки пока неизвестны. Как пишет Крымский ветер - данные "уточняются".

Напомним

Во временно оккупированном Крыму начата новая волна фильтрационных мероприятий.

Трамп подчеркнул, что Украина вряд ли сможет вернуть Крым и присоединиться к НАТО.

