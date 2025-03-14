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кремль створює інформаційні умови для виправдання майбутньої агресії проти країн-членів НАТО - ISW

Київ • УНН

 • 23055 перегляди

кремль використовує ті самі наративи, що й для виправдання вторгнення в Україну, щоб створити умови для агресії проти країн НАТО. Наративи адаптуються до напруги між західними державами.

кремль створює інформаційні умови для виправдання майбутньої агресії проти країн-членів НАТО - ISW

Керівництво рф використовує наративи, подібні до тих, які кремль використовував для виправдання свого вторгнення в Україну, щоб створити інформаційні умови для виправдання майбутньої агресії проти країн-членів НАТО. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що помічник російського диктатора путіна, колишній секретар ради безпеки рф микола патрушев заявив в інтерв’ю одному з російських видань, що НАТО "традиційно" використовує загрози як головний інструмент у міждержавних відносинах і що "європейське крило" НАТО продовжує свою політику "блокування" росії в Балтійському регіоні.

Кремль використовував подібні неправдиві наративи про дискримінацію українським урядом російськомовних меншин в Україні та військові загрози, які Україна нібито становить для росії, щоб виправдати вторгнення москви в Україну

- зазначають в ISW.

Вони також вказують, що твердження патрушева про те, що Велика Британія "організує" нібито загрозливу поведінку Фінляндії та країн Балтії, ймовірно, є частиною постійних зусиль кремля вбити клин між Сполученими Штатами та Європою та послабити НАТО.

"Схоже, що кремль використовує той самий загальний наратив, який він використовував проти України та інших колишніх радянських держав, але коригує свої наративи, щоб використовувати будь-яку напругу між західними державами", - резюмують аналітики.

Контекст

російський диктатор путін погодився на перемир'я, але висунув умови, які надають росії переваги та дозволять відновити бойові дії. Експерти ISW вважають, що це свідчить про те, що російський диктатор не налаштований на встановлення миру.

росія представила США список вимог для угоди про припинення війни проти України - Reuters13.03.25, 08:19 • 134718 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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