кремль создает информационные условия для оправдания будущей агрессии против стран-членов НАТО - ISW

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16998 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 32017 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 66540 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 216091 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 124030 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392840 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311701 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213992 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244344 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255189 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.2м/с
63%
Популярные новости

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46769 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133496 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15890 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15316 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

18:13 • 12824 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133525 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 216092 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392840 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255015 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311701 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3762 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15344 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46796 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72361 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57425 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

кремль создает информационные условия для оправдания будущей агрессии против стран-членов НАТО - ISW

Киев • УНН

 • 23049 просмотра

кремль использует те же нарративы, что и для оправдания вторжения в Украину, чтобы создать условия для агрессии против стран НАТО. Нарративы адаптируются к напряженности между западными государствами.

кремль создает информационные условия для оправдания будущей агрессии против стран-членов НАТО - ISW

Руководство рф использует нарративы, подобные тем, которые кремль использовал для оправдания своего вторжения в Украину, чтобы создать информационные условия для оправдания будущей агрессии против стран-членов НАТО. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что помощник российского диктатора путина, бывший секретарь совета безопасности рф николай патрушев заявил в интервью одному из российских изданий, что НАТО "традиционно" использует угрозы как главный инструмент в межгосударственных отношениях и что "европейское крыло" НАТО продолжает свою политику "блокирования" россии в Балтийском регионе.

Кремль использовал подобные ложные нарративы о дискриминации украинским правительством русскоязычных меньшинств в Украине и военных угрозах, которые Украина якобы представляет для россии, чтобы оправдать вторжение москвы в Украину

- отмечают в ISW.

Они также указывают, что утверждение патрушева о том, что Великобритания "организует" якобы угрожающее поведение Финляндии и стран Балтии, вероятно, является частью постоянных усилий кремля вбить клин между Соединенными Штатами и Европой и ослабить НАТО.

"Похоже, что кремль использует тот же общий нарратив, который он использовал против Украины и других бывших советских государств, но корректирует свои нарративы, чтобы использовать любое напряжение между западными государствами", - резюмируют аналитики.

Контекст

российский диктатор путин согласился на перемирие, но выдвинул условия, которые предоставляют россии преимущества и позволят возобновить боевые действия. Эксперты ISW считают, что это свидетельствует о том, что российский диктатор не настроен на установление мира.

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters13.03.25, 08:19 • 134706 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Новости Мира
NATO
Финляндия
Великобритания
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,052.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,819.20