кремль создает информационные условия для оправдания будущей агрессии против стран-членов НАТО - ISW

Руководство рф использует нарративы, подобные тем, которые кремль использовал для оправдания своего вторжения в Украину, чтобы создать информационные условия для оправдания будущей агрессии против стран-членов НАТО. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что помощник российского диктатора путина, бывший секретарь совета безопасности рф николай патрушев заявил в интервью одному из российских изданий, что НАТО "традиционно" использует угрозы как главный инструмент в межгосударственных отношениях и что "европейское крыло" НАТО продолжает свою политику "блокирования" россии в Балтийском регионе.

Кремль использовал подобные ложные нарративы о дискриминации украинским правительством русскоязычных меньшинств в Украине и военных угрозах, которые Украина якобы представляет для россии, чтобы оправдать вторжение москвы в Украину - отмечают в ISW.

Они также указывают, что утверждение патрушева о том, что Великобритания "организует" якобы угрожающее поведение Финляндии и стран Балтии, вероятно, является частью постоянных усилий кремля вбить клин между Соединенными Штатами и Европой и ослабить НАТО.

"Похоже, что кремль использует тот же общий нарратив, который он использовал против Украины и других бывших советских государств, но корректирует свои нарративы, чтобы использовать любое напряжение между западными государствами", - резюмируют аналитики.

Контекст

российский диктатор путин согласился на перемирие, но выдвинул условия, которые предоставляют россии преимущества и позволят возобновить боевые действия. Эксперты ISW считают, что это свидетельствует о том, что российский диктатор не настроен на установление мира.

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters