Умови путіна щодо перемир'я нададуть росії непропорційні переваги - ISW

Зауваження російського диктатора володимира путіна до пропозиції про припинення вогню, яку США та Україна нещодавно погодили в Джидді, підривають заявлену мету глави Білого дому Дональда Трампа щодо забезпечення тривалого миру в Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

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Аналітики нагадують, що путін погодився з пропозицією про тимчасове припинення вогню і з тим, що "сама ідея правильна", але заявив, що припинення бойових дій "має бути таким, щоб призвести до довгострокового миру та усунути першопричини" війни.

Путін таким чином відкинув один із головних принципів американсько-української пропозиції — тимчасове припинення вогню передує офіційним переговорам про припинення війни - вважають експерти.

Вони також зазначають, що передбачена путіним угода про припинення вогню надасть росії дуже непропорційні переваги та встановить умови для відновлення кремлем бойових дій на надзвичайно вигідних для росії умовах.

Така угода про припинення вогню почне роззброювати Україну, якщо її продовжити на тривалий період часу, не дозволяючи її збройним силам відновлюватися, навчатися та озброюватися, і змусить Україну та Захід поступитися значними важелями впливу росії - вважають в ISW.

Аналітики також вказують, що путін не припустив, що росія також припинить набір військових, виробництво військової техніки та отримання військової допомоги від союзників росії.

"Здатність росії продовжувати ці заходи під час потенційного припинення вогню, одночасно перешкоджаючи Україні зробити це, дозволила б росії відновити наступальні операції з більш укомплектованими та оснащеними підрозділами у час, який вона виграє. ... Такі вимоги є чітким свідченням того, що Путін насправді не налаштований на встановлення миру", - резюмують експерти.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін заявив про готовність до перемир'я з Україною на 30 діб. Проте, за його словами, існують певні умови для цього.

Коментуючи висловлювання путіна, Президент України Володимир Зеленський заявив, що вони були передбачуваними, і російський диктатор готує відмову від цієї пропозиції, проте боїться сказати про це президенту США Дональду Трампу.

У свою чергу Трамп заявив, що путін зробив багатообіцяючу заяву про перемир'я, але вона не була повною. При цьому президент США готовий обговорити з путіним пропозицію про припинення вогню.

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