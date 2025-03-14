Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Замечания российского диктатора владимира путина к предложению о прекращении огня, которое США и Украина недавно согласовали в Джидде, подрывают заявленную цель главы Белого дома Дональда Трампа по обеспечению длительного мира в Украине. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики напоминают, что путин согласился с предложением о временном прекращении огня и с тем, что "сама идея правильная", но заявил, что прекращение боевых действий "должно быть таким, чтобы привести к долгосрочному миру и устранить первопричины" войны.

Путин таким образом отверг один из главных принципов американо-украинского предложения — временное прекращение огня предшествует официальным переговорам о прекращении войны - считают эксперты.

Они также отмечают, что предусмотренное путиным соглашение о прекращении огня предоставит россии очень непропорциональные преимущества и установит условия для возобновления кремлем боевых действий на чрезвычайно выгодных для россии условиях.

Такое соглашение о прекращении огня начнет разоружать Украину, если его продлить на длительный период времени, не позволяя ее вооруженным силам восстанавливаться, учиться и вооружаться, и заставит Украину и Запад уступить значительные рычаги влияния россии - считают в ISW.

Аналитики также указывают, что путин не допустил, что россия также прекратит набор военных, производство военной техники и получение военной помощи от союзников россии.

"Способность россии продолжать эти мероприятия во время потенциального прекращения огня, одновременно препятствуя Украине сделать это, позволила бы россии возобновить наступательные операции с более укомплектованными и оснащенными подразделениями в время, которое она выиграет. ... Такие требования являются четким свидетельством того, что Путин на самом деле не настроен на установление мира", - резюмируют эксперты.

Напомним

российский диктатор владимир путин заявил о готовности к перемирию с Украиной на 30 суток. Однако, по его словам, существуют определенные условия для этого.

Комментируя высказывания путина, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что они были предсказуемыми, и российский диктатор готовит отказ от этого предложения, однако боится сказать об этом президенту США Дональду Трампу.

В свою очередь Трамп заявил, что путин сделал многообещающее заявление о перемирии, но оно не было полным. При этом президент США готов обсудить с путиным предложение о прекращении огня.

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