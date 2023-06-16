кремль образився на Канаду за передачу Україні арештованого російського Ан-124
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. У мзс рф образились на офіційну Оттаву, за те що Канада в рамках чергового санкційного пакету передала Україні важкий транспортний літак Ан-124 авіакомпанії "Волга-Дніпро". Відомство країни-агресорки назвало це "грабунком" і висловило свій протест главі канадської дипмісії в рф, передає УНН з посиланням на сайт російського міністерства.
Деталі
У мзс рф заявили, що відносини між росією і Канадою "перебувають на межі розриву" через заарештований Ан-124 у Торонто. Один із найбільших у світі важких транспортних літаків Ан-124 російської авіакомпанії "Волга-Дніпро" вже 16 місяців перебуває в аеропорту Торонто. Він отримав заборону на виліт до рф після початку війни проти України.
У червні 2023 року прем'єр Джастін Трюдо під час візиту до Києва заявив, що Канада готова конфіскувати і передати літак у власність Україні. мзс країни-агресорки звинуватило Оттаву в "русофобській політиці" і назвало цей жест "неприкритим грабунком унікального літака". Главу канадської дипмісії в росії викликали в мзс рф, щоб висловити протест.
Авіакомпанія "Волга-Дніпро" поки не підпала під обмеження країн ЄС і США, пише DW, але опинилася в новому санкційному пакеті Канади через "підтримку російського уряду".
Доповнення
Конфіскацію літака Ан-124 та новий пакет санкцій проти росії від Канади, зокрема, проти компанії «Волга-Днепр» анонсував у квітні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, звітуючи про тижневий візит до США.
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