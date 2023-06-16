кремль образився на Канаду за передачу Україні арештованого російського Ан-124

$41.390.02
46.921.07
ukru
Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив
06:46 • 15194 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 19781 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 29185 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 100441 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 172401 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 179405 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 139577 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137141 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87585 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 94243 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
5.8м/с
33%
Популярнi новини

Окупанти просунулися біля кількох населених пунктів - DeepState

13 квітня, 22:18 • 13832 перегляди

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 17441 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 21385 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 22352 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

02:20 • 16966 перегляди
Публікації

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 15194 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 179405 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 237491 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 385703 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 322544 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 14963 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 20079 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 36388 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 32787 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 139577 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

кремль образився на Канаду за передачу Україні арештованого російського Ан-124

Київ • УНН

 • 1518236 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. У мзс рф образились на офіційну Оттаву, за те що Канада в рамках чергового санкційного пакету передала Україні важкий транспортний літак Ан-124 авіакомпанії "Волга-Дніпро". Відомство країни-агресорки назвало це "грабунком" і висловило свій протест главі канадської дипмісії в рф, передає УНН з посиланням на сайт російського міністерства.

кремль образився на Канаду за передачу Україні арештованого російського Ан-124

Деталі

У мзс рф заявили, що відносини між росією і Канадою "перебувають на межі розриву" через заарештований Ан-124 у Торонто. Один із найбільших у світі важких транспортних літаків Ан-124 російської авіакомпанії "Волга-Дніпро" вже 16 місяців перебуває в аеропорту Торонто. Він отримав заборону на виліт до рф після початку війни проти України.

У червні 2023 року прем'єр Джастін Трюдо під час візиту до Києва заявив, що Канада готова конфіскувати і передати літак у власність Україні. мзс країни-агресорки звинуватило Оттаву в "русофобській політиці" і назвало цей жест "неприкритим грабунком унікального літака". Главу канадської дипмісії в росії викликали в мзс рф, щоб висловити протест. 

Авіакомпанія "Волга-Дніпро" поки не підпала під обмеження країн ЄС і США, пише DW, але опинилася в новому санкційному пакеті Канади через "підтримку російського уряду".

Доповнення

Конфіскацію літака Ан-124 та новий пакет санкцій проти росії від Канади, зокрема, проти компанії «Волга-Днепр» анонсував у квітні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, звітуючи про тижневий візит до США. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Репарації від рф: США зареєстрували законопроєкт про конфіскацію та передання Україні активів росії

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.69
Bitcoin
$84,617.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.24
Золото
$3,245.84
Ethereum
$1,621.35