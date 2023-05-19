Канада вводить нові санкції проти росії: торкнуться понад 70 осіб і компаній
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Канада приєдналася до інших членів G7 з оголошенням про нові санкції проти росії. Обмеженя торкнуться понад 70 осіб і компаній, повідомляє The Canadian Press, пише УНН.
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Як повідомляється, у п'ятницю прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про нові санкції, які Канада запроваджує, у коротких коментарях для ЗМІ.
"Сьогодні Канада оголосила про введення понад 70 нових санкцій, спрямованих проти людей, які підтримують незаконні військові дії росії та є співучасниками порушень прав людини", - сказав він.
"Канада продовжуватиме підтримувати Україну та міжнародний порядок, заснований на правилах", - вказано у заяві.
Офіс прем’єр-міністра Канади, як повідомляється, заявляє, що санкції стосуються "17 осіб і 18 організацій, пов’язаних з російськими компаніями, які постачають військові технології та ноу-хау збройним силам росії, членів сімей фігурантів і членів кремлівської еліти".
Санкції також будуть застосовані до 30 осіб і восьми організацій, "причетних до триваючих порушень прав людини росією, включаючи передачу та опіку над українськими дітьми в росії".
Доповнення
Лідери країн G7 оприлюднили спільну заяву, у якій підтвердили підтримку України та оголосили про подальші санкції проти росії.